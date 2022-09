Fátima Bernardes completa 60 anos: 7 curiosidades sobre sua intimidade

No sábado, dia 17, Fátima Bernardes chegou aos 60 anos. A jornalista gravou um vídeo convidando os fãs para festejarem a data com ela de maneira solidária.

Pediu doação à vaquinha on-line para a compra de uma sede própria para o Instituto Pequenos Anjos. A instituição atende crianças pacientes de câncer e outras doenças graves.

Oferece um lugar seguro e confortável aos pequenos e seus acompanhantes para ficarem hospedados ao longo do tratamento em hospitais de São Paulo. Fornece alimentação também.

A apresentadora festeja nova idade envolvida com as gravações do ‘The Voice Brasil’. Ela assume o talent show musical após 10 anos no comando do ‘Encontro’. A estreia será em novembro.

Confira 7 curiosidades sobre a vida íntima de Fátima:

1.Ela nasceu no Méier, bairro da zona norte do Rio, o mesmo do seriado ‘Vai Que Cola’ (Multishow/Globo).

2.O primeiro emprego foi aos 16 anos, como professora de balé para crianças, em uma escola de dança do bairro onde morava. Ficou 5 anos na função.

3.Sempre teve uma ligação muito forte com o pai, Amâncio. Diz ter aprendido com ele a seriedade com o trabalho. “Meu pai foi militar, então me tornei um pouco sargento”, disse. Herdou ainda a paixão por esportes. No sofá de casa, os dois assistiam na TV desde partidas de futebol (ambos são vascaínos) até eventos de luta livre.

4.O primeiro marido de Fátima não foi William Bonner. A comunicadora foi casada por 1 ano com um engenheiro chamado Marcelo. Já estava separada e morando sozinha quando conheceu o colega da Globo, com quem ficou por 26 anos e teve os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz.

5.Ao longo da carreira, a jornalista precisou controlar o medo de voar de avião. Já deixou de cobrir eventos por conta da fobia. Desenvolveu um ritual para viajar: chega cedo no aeroporto, se senta nas primeiras fileiras da aeronave e sempre em poltrona de corredor, ouve canções relaxantes e se concentra na leitura de um livro.

6.Fátima é disciplinada com a alimentação, mas não dispensa coxinha de galinha, empada, pastel e torresminho. De vez em quando, pizza. Nos fins de semana, ela se pemite comer bolo.

7.O interesse pelo namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, surgiu quando foram juntos, como amigos, assistir a um musical de Claudia Raia. O primeiro beijo aconteceu de maneira clássica: no cinema. O filme era ‘Depois Daquela Montanha’, uma trama de sobrevivência e amor com Kate Winslet e Edris Elba.

*Com informações de Terra