FAS realiza Feira do Pirarucu neste sábado com a venda de três toneladas de pescado

No próximo sábado (4), a partir das 7h, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promoverá mais uma edição da sua tradicional Feira do Pirarucu, que acontecerá na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, nº 351, bairro Parque Dez. O evento marca a primeira edição de 2023 e fará a comercialização de mais de três toneladas de pescado fresco in natura com valores acessíveis.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a FAS, Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman) e Banco Bradesco. Nesta edição, os peixes são oriundos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá que fica a 640 quilômetros de Manaus.

Na Feira do Pirarucu da FAS, o quilo da manta será vendido por R$ 20, o quilo do filé por R$ 30, o quilo da ventrecha por R$ 14 e o quilo da carcaça por R$ 7.

Os valores arrecadados na venda do pescado beneficiarão 15 famílias da comunidade Mapurilândia, localizada no município de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus). Todas as famílias são diretamente ligadas ao manejo legal e sustentável do pirarucu.

Segundo Edvaldo Corrêa, coordenador da Feira do Pirarucu e gerente do Programa Floresta em Pé da FAS, todo o valor arrecadado será entregue às famílias que participaram das ações de manejo. “Isto garante um giro maior de capital e renda no município, porque desenvolvimento econômico e sustentável precisa englobar as pequenas comunidades e as famílias ribeirinhas também. Sem dúvidas, a Feira do Pirarucu da FAS é mais uma prova de que é possível alinhar renda, desenvolvimento sustentável e proteção às florestas”, comentou.

A venda do pirarucu tem apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Fonte Boa (IDSFB), junto do apoio da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

