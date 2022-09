FAS promove Hackathon ‘Desafio da Amazônia Viva’ para estudantes de comunicação

No próximo sábado (17), e domingo (18), das 9h às 18h, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promoverá o Hackathon “Desafio da Amazônia Viva”, voltado para estudantes de Comunicação com o objetivo de incentivar a criação de publicações nas redes sociais, no estilo meme, card ou vídeo/reels, abordando as temáticas: Queimadas, Garimpo, Desmatamento Zero e Cidade Limpa. As melhores criações concorrerão a premiação de R$ 4 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil para primeira, segunda e terceira colocação, respectivamente.

O Hackathon acontecerá na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 681, bairro Parque Dez, para 50 participantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira, dia 16 de setembro, às 15h (horário de Manaus) pelo formulário. A programação completa e o regulamento do hackathon estão disponíveis no site da FAS.

A iniciativa também visa difundir nas redes sociais as ideias, valores e princípios propagados pela campanha “Eu Voto na Amazônia Viva”, que é coordenada pela FAS. “O objetivo do ‘Desafio da Amazônia Viva’ é engajar a juventude na criação desses conteúdos positivos relacionados à Amazônia, ajudando, assim, a propagar a mensagem da importância de cuidar dessa sociobiodiversidade”, explica o superintendente geral da FAS, Virgilio Viana.

Separados em equipes, os participantes, além da produção do conteúdo, também contarão com o auxílio de quatro especialistas da área ambiental que irão abordar as temáticas em foco. Serão avaliados os critérios de criatividade, temática do desafio e pitch (avaliação da apresentação) por uma banca de jurados. A premiação em dinheiro será entregue para as três equipes vencedoras.

Com informações da assessoria