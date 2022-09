FAS promove desafios com premiação de R$ 12 mil para conteúdos sobre a Amazônia

Desafio da Amazônia Viva terá um hackathon e um concurso virtual para incentivar criadores de conteúdo sobre a temática da floresta

Com o objetivo de difundir nas redes sociais as ideias, valores e princípios propagados pela campanha “Eu Voto na Amazônia Viva”, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promove dois desafios voltados à temática de conservação da floresta, com premiação de até 12 mil. A iniciativa inclui um hackathon, com estudantes de comunicação participando de uma maratona de desenvolvimento de conteúdos inovadores, e um concurso cultural virtual, aberto para todo o Brasil, onde serão escolhidos os melhores conteúdos inéditos sobre a conservação da Amazônia.

Intitulado “Desafio da Amazônia Viva”, a atividade faz parte da programação especial da FAS no Dia da Amazônia, comemorado hoje (5), que promove a conservação socioambiental da maior floresta tropical do mundo.

“Sabemos que conteúdos como memes, cards e vídeos têm um grande poder de alcance entre o público usuário das redes sociais. Em tempos de fakes news sobre a Amazônia, é importante reforçar o papel da comunicação no combate às notícias falsas e levar informações corretas para o público. O objetivo do ‘Desafio da Amazônia Viva’ é engajar a juventude na criação desses conteúdos positivos relacionados à Amazônia, ajudando, assim, a propagar a mensagem da importância de cuidar dessa sociobiodiversidade”, explica o superintendente geral da FAS, Virgilio Viana.

Hackathon

O Hackathon “Desafio da Amazônia Viva” ocorre nos dias 17 e 18 de setembro, presencialmente na sede da FAS, localizada no bairro Parque Dez, e é direcionado a estudantes de comunicação de instituições acadêmicas de Manaus, interessados na produção de conteúdo sobre a conservação da Amazônia.

Durante o campeonato, separados em equipes, eles deverão produzir um conteúdo, como meme, card ou vídeo/reels sobre as temáticas: Queimadas, Garimpo, Desmatamento Zero e Cidade Limpa. Haverá quatro especialistas da área ambiental abordando o assunto junto aos participantes.

Serão avaliados os critérios de criatividade, temática do desafio e pitch (avaliação da apresentação) por uma banca de jurados. A equipe classificada em 1º lugar receberá o prêmio de R$ 4 mil, a 2º colocação ganha R$ 2 mil e o 3º colocado, R$ 1 mil, além de troféus simbólicos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 14 de setembro de 2022. A programação completa, o regulamento do hackathon e o formulário estão disponíveis no site da FAS.

Concurso cultural virtual

O Concurso Cultural Virtual “Desafio da Amazônia Viva” vai escolher o melhor meme voltado para a temática da conservação da Amazônia. O meme poderá ser em formato de imagem/arte ou de reels (vídeos de até 1 minuto e 30 segundos), e deve ser sobre um dos temas: Queimadas, Garimpo, Desmatamento Zero e Cidade Limpa.

Podem participar pessoas acima de 18 anos de todo o Brasil. O conteúdo submetido ao concurso deve ser inédito, não tendo sido publicado em nenhuma mídia, impressa, TV ou online.

Os vencedores do concurso virtual serão premiados com a quantia de R$ 2,5 mil para o primeiro colocado, R$ 1,5 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro classificado. Além disso, terão os seus conteúdos amplamente compartilhados e divulgados nas redes sociais e site da FAS.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 20 de setembro de 2022. O regulamento completo do concurso para inscrições também está disponível no site da fundação.

Todas as informações podem ser acessadas no endereço: https://fas-amazonia.org/

Com informações da assessoria