FAS promove atividades gratuitas por uma Amazônia viva e limpa, no mês do meio ambiente

Em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na próxima segunda-feira (5), a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promoverá uma ampla programação durante todo o mês, com atividades em diversos locais em Manaus e em Unidades de Conservação (UCs) do Amazonas.

Intitulada “Amazônia Viva é uma Amazônia limpa”, a campanha da FAS se conecta ao tema do combate à poluição plástica, definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o Dia do Meio Ambiente deste ano, e reforça que a instituição conhece as soluções para perpetuar a Amazônia viva, combater a poluição e manter o meio ambiente limpo.

“A FAS, ao longo de seus 15 anos de história, já demonstrou expertise em soluções voltadas à educação ambiental, iniciativas de descarte correto, monitoramento ambiental, fortalecimento das comunidades ribeirinhas e indígenas, entre outras ações. Por isso, a nossa programação voltada para o Dia Mundial do Meio Ambiente vai abranger tudo isso. Afinal, a Amazônia é um tesouro valioso que devemos conservar, não apenas por seu valor intrínseco, mas também por sua contribuição para a saúde e o equilíbrio do nosso planeta. Proteger a Amazônia é essencial para garantir um futuro sustentável para toda a humanidade”, comentou o superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana.

Atividades no interior

Nos dias 5 e 6 de junho, os Núcleos de Inovação e Educação para Desenvolvimento Sustentável (NIEDS), coordenados pela FAS em comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas, receberão ações de plantio de árvores e de sistemas agroflorestais (SAFs), sessão de cinema, oficina de agroecologia, palestra sobre resíduos sólidos e visitas de escolas municipais aos núcleos.

As atividades contemplarão jovens e crianças de comunidades nos municípios de Itapiranga, Iranduba, Uarini, Novo Aripuanã e Carauari.

Além disso, nos dias 20 e 23 de junho, haverá ainda a inauguração das “Casinhas de Leitura” em comunidades do interior do Amazonas. No dia 20, a inauguração acontece das 14h às 17h, na comunidade Punã, localizada entre os municípios de Tefé e Uarini, e no dia 23, das 8h às 12h, na comunidade Três Unidos, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro.

Já de 24 a 26 de junho, acontecerá uma nova edição das Olimpíadas da Floresta, com centenas de jovens de 14 comunidades do entorno do município de Fonte Boa, na comunidade Boa Frente.

Live e palestra

No dia 15 de junho, será realizada uma oficina sobre saúde e meio ambiente, das 8h às 14h, para os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM).

No dia 29 de junho, às 16h, acontecerá o webinar “Como eliminar o lixo plástico dos rios da Amazônia”, com a mediação do superintendente-feral da FAS, Virgilio Viana. O evento abordará o combate à poluição plástica, tema do Dia Mundial do Meio Ambiente de 2023, no contexto dos rios amazônicos. A transmissão será feita pelo canal do Youtube da FAS (youtube.com/fasamazonia).

Exposições e oficinas no Manauara

Durante o mês, o Manauara Shopping receberá duas exposições da FAS e uma série de oficinas para professores e estudantes. Do dia 7 ao dia 30 de junho, o Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam) receberá a exposição “Gotas de Saberes, Rios de Mudanças”, com fotografias do projeto de educação ambiental Escola D’Água Brasil (Swarovski Waterschool). A abertura da exposição acontecerá no dia 7, às 14h (horário de Manaus).

No mesmo local, serão realizadas diversas atividades para estudantes e professores da rede pública municipal de ensino, incluindo as oficinas infantis “Brincando com os Pequenos Curupiras”, nos dias 7 e 20 de junho, e uma oficina para professores no dia 21, sobre saúde. Além disso, estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) participarão da “Oficina dos Sonhos” no dia 22, e de uma roda de conversa sobre a Amazônia, no dia 23 de junho.

A programação no Ecam é apoiada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e Manauara Shopping. Já no piso superior, do dia 20 de junho ao dia 9 de julho, o shopping também exibirá a exposição fotográfica “A FAS faz”, que destaca os principais resultados da instituição em seus 15 anos de trabalho pela conservação ambiental.

Homenagem

No dia 16 de junho, às 17h, a FAS realizará uma homenagem ao juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas, Adalberto Carim, que faleceu em 2022. Carim era titular da Vara de Meio Ambiente e Questões Agrárias (Vemaqa) e realizou várias ações positivas em defesa do meio ambiente.

Inauguração de laboratório de reciclagem

No dia 30 de junho, encerrando as comemorações do mês, será inaugurado o Laboratório de Reciclagem de Resíduos Plásticos, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Coca-Cola Brasil.

O laboratório está localizado na sede do projeto de Restauração Ecológica e Urbanização Sustentável na Amazônia (Reusa), no bairro Redenção, e tem como objetivo beneficiar os moradores do local, oferecendo artesanato feito a partir de produtos reciclados e promovendo outras atividades em prol do meio ambiente e da geração de renda.

Feira na Ronsebaum

Além disso, de 8 a 11 de junho, acontecerá a “Feira na Rosenbaum” na sede da FAS, que reunirá artistas e designers independentes, apresentando criações autorais com identidade brasileira ao público.

Concurso de vídeos

Encerrando a programação, ao longo do mês as inscrições para um concurso de vídeos estarão abertas para jovens de comunidades ribeirinhas e indígenas que fazem parte do projeto da FAS denominado ‘Repórteres da Floresta’.

Os jovens poderão submeter vídeos curtos voltados para redes sociais com o tema “Meio Ambiente” entre os dias 5 de junho e 5 de julho. Os três vídeos mais criativos serão premiados.

Com informações da FAS