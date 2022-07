FAS e Hub de Bioeconomia movimentam estande na Expo Amazônia Bio&Tic

Exposição de ações e projetos realizados na região amazônica e a realização de diálogos sobre temas ligados à bioeconomia inclusiva com a participação em painéis de discussão, movimentaram hoje (1) o estande coordenado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e o Hub de Bioeconomia Amazônica no segundo dia da Expo Amazônia Bio&Tic 2022.

O evento já é considerado um dos maiores da Região Norte na área de tecnologia, inovação e bioeconomia e encerra suas atividades amanhã (2)

A Expo Amazônia tem o objetivo de discutir, integrar, consolidar e alavancar os polos Digital e de Bioeconomia da região amazônica como dois vetores econômicos viáveis e sustentáveis para a manutenção da floresta em pé e para o desenvolvimento socioeconômico dos povos da Amazônia. O evento também tem o intuito de fomentar oportunidades de negócios para esses polos.

Para a coordenadora do Hub de Bioeconomia Amazônica, iniciativa que é secretariada pela FAS, Marysol Goes, a participação na Expo Amazônia é importante para mostrar, a partir de evidências práticas, que uma bioeconomia inclusiva é possível e já está em curso na região. Ela ressalta que o evento é uma oportunidade para conectar diferentes agentes e organizações para a bioeconomia amazônica.

“É fundamental a conexão de soluções existentes do ‘chão da floresta’ com investidores, instituições públicas e privadas, organizações internacionais e outras redes atuantes nos grandes centros de decisão do ecossistema de inovação amazônico. E é este o nosso papel: criar ‘pontes’ para um ecossistema de inovação mais diverso e inclusivo na Amazônia”, afirma.

Programação do Hub

O estande da FAS tem uma programação especialmente criada para o evento junto ao Hub de Bioeconomia Amazônica, com troca de informações, diálogo e a apresentação de programas, projetos e soluções para a conservação da floresta, que caminham em compasso com a prosperidade social e econômica. Também são realizados diálogos articulados pelo Hub de Bioeconomia Amazônica e que vão pautar temas essenciais para o desenvolvimento de uma bioeconomia inclusiva na região.

No primeiro dia da feira, ontem (30), aconteceu o diálogo ‘O papel das cidades para uma bioeconomia inclusiva na Amazônia urbana’, com a participação de representantes da Global Shapers Manaus, FAS, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável (Idesam) e Youth Climate Leaders.

Hoje (1), o diálogo ‘Polos de inclusão digital indígena: conhecimentos tradicionais e inovação’, com representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), FAS e Nia Tero, reforçou o propósito da parceria em favor do debate por soluções factíveis para a proteção da floresta e dos povos que habitam a Amazônia, com direitos respeitados e perspectivas de oportunidades econômicas. A coordenadora Marysol Goes também representou o Hub de Bioeconomia Amazônica no painel ‘Pesquisas, soluções e redes de inovação na Amazônia’.

Programação da FAS: Cadeias produtivas e inovação em pauta

Amanhã (2), o gerente do Programa de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis da Amazônia (Pensa) da FAS, Wildney Mourão, vai abordar sobre ‘Cadeias Produtivas em Unidades de Conservação da Amazônia’ durante um painel previsto para acontecer às 14h. Também amanhã, a FAS integra o painel ‘Ecossistema de Inovação: Programa de Bioeconomia Sebrae, Fomento a Inovação – FAPEAM, Jornada da Inovação – Instituto Certi’ com Carlos Bueno, coordenador de Relações Institucionais da FAS.

Sobre o Hub de Bioeconomia Amazônica

O Hub de Bioeconomia Amazônica é uma rede com a missão de acelerar a transição para uma economia verde, justa e inclusiva centrada no protagonismo dos povos da Amazônia. É fruto de uma parceria entre a Fundação Amazônia Sustentável, eleita a melhor ONG (Organização Não-Governamental) do Brasil em 2021, segundo o ranking do Prêmio Melhores ONGs e a Green Economy Coalition (GEC), a maior aliança global de organizações multissetoriais engajadas na promoção de uma economia verde e justa no mundo. Acesse https://bioeconomiaamazonia.org e saiba mais.

Sobre a FAS

Fundada em 2008, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos, com sede em Manaus, que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

Com informações da assessoria