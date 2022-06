FAS e Hub de Bioeconomia Amazônica estarão com estande na Expo Amazônia Bio&TIC

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e o Hub de Bioeconomia Amazônica comandarão um estande na Expo Amazônia Bio&TIC 2022, um dos maiores eventos da Região Norte na área de tecnologia, inovação e bioeconomia, de amanhã (30) a sábado, 2 de julho, das 14h às 20h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

O estande terá a apresentação de soluções implementadas pela FAS relacionadas ao tema de bioeconomia. Será um ambiente para troca de informações, diálogo e a apresentação de programas, projetos e soluções para a conservação da floresta, que caminham em compasso com a prosperidade social e econômica.

Além disso, a FAS e o Hub de Bioeconomia Amazônica também realizarão dois diálogos no estande. No dia 30 de junho, às 17h, acontece o diálogo ‘O papel das cidades para uma bioeconomia inclusiva na Amazônia urbana’, com a participação de representantes da Global Shapers Manaus, FAS, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável (Idesam) e Youth Climate Leaders.

Já a coordenadora Marysol Goes representará o Hub de Bioeconomia Amazônica no painel ‘Pesquisas, soluções e redes de inovação na Amazônia’, sexta-feira, dia 1º de julho, às 17h.

Ainda no dia 1º de julho, às 16h, ocorre dentro do estande da FAS o diálogo ‘Polos de inclusão digital indígena: conhecimentos tradicionais e inovação’, com representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), FAS e Nia Tero. Os diálogos são gratuitos.

No sábado, dia 2 de julho, o gerente do Programa de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis da Amazônia (Pensa) da FAS, Wildney Mourão, vai abordar sobre ‘Cadeias Produtivas em Unidades de Conservação da Amazônia’ durante um painel previsto para acontecer às 14h.

Nesse mesmo dia, a FAS integra o painel ‘Ecossistema de Inovação: Programa de Bioeconomia Sebrae, Fomento a Inovação – FAPEAM, Jornada da Inovação – Instituto Certi’ com Carlos Bueno, coordenador de Relações Institucionais da FAS.

