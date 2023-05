FAS apresenta na Califórnia soluções florestais sustentáveis para líderes da indústria mundial

O superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Virgilio Viana, participou do 26º Milken Institute Global Conference, evento em Los Angeles, na Califórnia, que reúne líderes da indústria com aqueles que estão reinventando o mundo positivamente. Ao longo de quatro dias, os participantes debateram o tema “Promovendo um mundo próspero”, levantando os maiores desafios e oportunidades para o progresso de uma sociedade mais sustentável.

Virgilio participou do painel “Salvando os Pulmões do Planeta: Criando Soluções Florestais Sustentáveis e Inclusivas para a Amazônia”. Na ocasião, os participantes discutiram como os investidores encontram o equilíbrio entre sustentabilidade e rentabilidade, enfatizando que, à medida que o desmatamento na Amazônia se aproxima de um ponto crítico, investir na conservação da região pode ser a maior oportunidade de investimento em mitigação climática da década atual.

“Ao debater temas tão relevantes para todo o planeta com líderes e tomadores de decisão, conseguimos, juntos, encontrar soluções para promover um futuro mais sustentável e próspero. A FAS trabalha há 15 anos no coração da floresta, com as pessoas que a mantêm em pé, e vê de perto como conservá-la vai salvar as próximas gerações e o planeta, e, ao dividir esse conhecimento com outros líderes, amplificamos e multiplicamos as ideias e soluções”, comenta o superintendente-geral da FAS.

O painel também recebeu a participação de Sarah Chapman, diretora global de Sustentabilidade da Manulife; Susanna Hecht, professora no Departamento de Planejamento Urbano da UCLA; M. Sanjayan, CEO da Conservation International; e Gerrity Lansing, diretor do Timberland Investment Group (TIG) do BTG Pactual. A moderadora foi Vanessa Hauc, âncora e diretora do programa “Planeta Tierra” no Noticias Telemundo.

O evento, que aconteceu entre os dias 30 de abril e 3 de maio, foi organizado pelo Milken Institute, um laboratório de ideias apartidário e sem fins lucrativos focado em acelerar o progresso mensurável no caminho para uma vida significativa. Com foco na saúde financeira, física, mental e ambiental, reúne as melhores ideias e recursos inovadores, desenvolvendo projetos para lidar com alguns dos problemas globais mais críticos da atualidade

Com informações da FAS