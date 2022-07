Faculdade Santa Teresa abre vestibular de Design de Moda, com bolsas de até 50%

A Faculdade Santa Teresa (FST) está com inscrições abertas para o vestibular do curso de Design de Moda, mercado que tem crescimento em ascensão no país. A instituição oferece bolsas de estudos de 50% na graduação.

O curso de Design de Moda da Faculdade Santa Teresa foi autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) em agosto de 2021. A diretora da faculdade, Amanda Estald, ressalta que a proposta de incluir o curso no portfólio da instituição vai ao encontro da demanda cada vez maior por profissionais dessa área, no mercado.

A indústria da moda, diz ela, é um segmento tradicional e bastante relevante para a economia. Dados de pesquisa feita pelo site Cupom Válido mostra que de 195 países consultados, o Brasil é o novo maior mercado de roupas e acessórios.

De acordo com a diretora, assim como os demais cursos da instituição, o foco da graduação em Design de Moda vai além da formação de profissionais na área. Envolve, também, o desenvolvimento de competências voltadas para a gestão, empreendedorismo e inovação. Além disso, um dos diferenciais do curso é a valorização dos criadores locais e o incentivo para o uso de elementos culturais da região nas criações. “A ideia é mostrar para os alunos todo o potencial do mercado de moda no estado”, frisou.

A graduação em Design de Moda tem como destaque o currículo, que valoriza a criação e a inovação. As disciplinas foram estruturadas para estimular habilidades como criatividade, originalidade, gestão e empreendedorismo.

O coordenador do curso, Cidarta Gautama, reforça que a graduação em Design de Moda visa possibilitar ao aluno uma formação de qualidade com foco na excelência profissional e desenvolvimento de competências e habilidades de criação, desenvolvimento, gestão e empreendedorismo que ultrapassam o estigma de que quem estuda moda, forma-se estilista. “As competências e habilidades são amplamente desenvolvidas com auxílio e orientação de professores com formação específica na área e sólida experiência e vivência no mercado profissional da indústria da moda”, destacou.

Além do curso de Design de Moda, a Faculdade Santa Teresa, que funciona na rua Acre, bairro Nossa Senhora das Graças, oferece mais 12 graduações, nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde. Na faculdade, o estudante dispõe de uma estrutura de excelência para a aprendizagem, com laboratórios e tecnologias que facilitam e auxiliam em todo o processo de formação.

A instituição conta, ainda, com um ambiente digital inovador, que permite aos docentes realizarem todo o acompanhamento pedagógico do aluno. Os interessados em conhecer mais sobre os cursos ou agendar a prova do vestibular para Design de Moda, podem acessar o site https://faculdadesantateresa.edu.br/.

Mais informações pelos números (92) 3090-3020/98403-0034.

Com informações da assessoria