O nascimento do menino Jesus é retratado em 60 obras em exposição até hoje (6), na Casa das Artes, com entrada gratuita. São presépios dos mais diversos tipos de materiais e concepções expostos na mostra inédita “Uma Noite de Esperança”, nome oportuno para uma mostra artística com forte apelo sentimental que busca promover experiências que remetam a lembranças de infância e ao exercício da fraternidade e amor ao próximo.

A exposição é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Custódia dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima e o Museu dos Capuchinhos. Além da representatividade artística, a exposição traz um significado ainda maior por comemorar os 800 anos da criação do presépio por São Francisco de Assis, em 1223, na cidade de Greccio, na Itália. Desde então tornou-se um hábito universal montar presépios nesta época do ano.

São presépios confeccionados com diferentes materiais, tamanhos, cores e características como metal, papel, porcelana, resina crochê, cristal, palha, entre outros. Segundo o diretor dos centros culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, José Marques, o acervo é composto de obras selecionadas no concurso de presépios, lançado pelos Frades Capuchinhos, além de peças expostas nos espaços culturais e outras cedidas por famílias durante a mostra.

“Percebemos durante o período da exposição o enorme interesse dos jovens e das crianças, encantados com a beleza dos presépios”, comemora José Marques ao explicar que a expectativa era voltada para a visitação de famílias. Para o diretor, a presença intensa de jovens revela a importância da mostra para incentivar novos projetos de promoção do Natal como evento de valorização da fraternidade e do amor ao próximo.

“Valorizamos nesta exposição, a diversidade cultural e de elementos da Amazônia. Aqui mesmo na Casa das Artes, temos o presépio criado em uma canoa com uma representatividade muito potente da nossa região”, explica José Marques lembrando ainda que outro presépio obedece ao mesmo conceito, construído com animais da região exposto em frente à lira do Teatro Amazonas.

Pequenos artesãos

Uma novidade nesta edição é a sala onde se concentram presépios confeccionados por crianças. O coordenador do Museu dos Capuchinhos no Amazonas e Roraima, frei Raul Falcon, comemora a iniciativa como parte do projeto.

“Nós demos a oportunidade para as crianças demonstrarem como elas enxergam o nascimento do menino Jesus, então, elas confeccionaram os seus presépios”, disse o frei, acrescentado que as crianças pertencem a várias paróquias da capital e que tiveram seus trabalhos selecionados. Ainda nesta sala, as crianças podem assistir a um desenho animado sobre a história de São Francisco de Assis.

A Casa das Artes fica na rua José Clemente, Largo de São Sebastião, com funcionamento das 17h às 21h e entrada gratuita.

Por Márcia Costa Rosa, com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa