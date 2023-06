Exposição de fotos na Nilton Lins destaca a sustentabilidade e a preservação na Amazônia

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Universidade Nilton Lins realiza hoje e amanhã (5 e 6), a primeira edição do concurso e exposição fotográfica “Atividades Humanas e Sustentabilidade Ambiental”, com imagens produzidas pelos alunos e aberta gratuitamente ao público na sede da instituição, no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-sul de Manaus.

De acordo com a Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Nilton Lins, Cleuciliz Santana, o objetivo é apresentar e valorizar o olhar único dos estudantes para o tema e despertar a conscientização ambiental e a reflexão sobre a sustentabilidade.

“Como instituição genuinamente amazonense, a Nilton Lins mantém, entre seus pilares, o compromisso com a defesa do meio ambiente, da biodiversidade, da proteção da floresta e de seus povos, e a exposição é mais uma ação voltada para incentivar a comunidade acadêmica e a sociedade a se integrar e debater esses assuntos essenciais para o presente e o futuro do planeta”, destacou.

A mostra começa hoje (5) com uma palestra ministrada por Andreia Wakman e amanhã (6), durante a cerimônia de encerramento, será anunciado o resultado do concurso de fotografias selecionadas por um júri composto de professores de Arquitetura, Meio Ambiente e Fotografia. As três melhores imagens e seus autores serão premiados com smartphones.

5 de Junho

Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, a Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia 5 de junho. Nessa conferência iniciou-se uma mudança no modo de ver e tratar as questões ambientais ao redor do mundo, além de serem estabelecidos princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta.

A data tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Discutir essas questões é responsabilidade de todos os cidadãos e principalmente da academia onde se pressupõe que se formem os cidadãos do futuro da nação.

Com informações da assessoria