ExpoMulher: Palacete Provincial abre as portas para mulheres empreendedoras

O Palacete Provincial receberá, nesta sexta-feira e sábado (12 e 13/05), a 9ª edição da Expomulher. O evento, que acontece das 9h às 16h, contará com mais de 120 mulheres comercializando itens artesanais de sua própria produção.

A programação antecipa o início das celebrações da Semana de Museus, comemorada entre os dias 15 e 21 de maio. A exposição em forma de feira acontece de forma gratuita e aberta ao público, e tem o objetivo de fazer com que as empreendedoras ampliem seus negócios, aumentando assim sua renda e sua qualidade de vida.

Na ocasião, serão comercializados produtos das mais variadas categorias, incluindo artesanato, costura criativa, alimentação, cosméticos e produtos naturais.

A ExpoMulher foi criada em novembro de 2021 em homenagem ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que é celebrado todo dia 19. A Expomulher é um evento sazonal, que acontece de 3 a 4 vezes ao ano e conta com o apoio do Governo do Estado do Amazonas.

“É uma alternativa para combater a desigualdade do mercado de trabalho e incentivar as mulheres para que sejam protagonistas das suas vidas financeiras e profissionais por meio do empreendedorismo”, declara Márcia Fernandes, coordenadora responsável pelo projeto.

