ExpoAmazônia movimentou R$ 32 milhões em negócios e confirma modelo de sucesso

Com aprovação do público, de expositores e superação de expectativas de movimentação financeira, a ExpoAmazônia concluiu no dia 2 de julho, depois de 3 dias de intenso movimento, networking, rodadas de negócios e muita ciência e tecnologia. Uma espécie exposição de potencialidades da Amazônia com foco em pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo dos polos de Bio e TIC, o evento recebeu mais de 16 mil visitantes que tiveram acesso a 61 estande de grandes empresas como Samsung, Albert Einstein, Positivo, Visteon, entre outras.

No âmbito de instituições públicas, participaram institutos de Ciência e Tecnologia e socioambientais além de organizações sociais indígenas do Amazonas e de vários estados do país. Também estavam presentes as universidades públicas do Amazonas, secretarias do Governo do Estado, da Prefeitura de Manaus e as prefeituras de Tefé e Novo Airão.

No ambiente de empreendedorismo, cerca de 100 startups expuseram seus negócios em totens e 30 produtores regionais apresentaram seus itens de venda no Mercado Amazônia.

No espaço cultural, a feira de economia criativa, com cerca de 30 expositores, apresentou diversificadas criações dos artesãos locais, além de shows de artistas da região.

O evento também proporcionou 12 trilhas de conhecimento, com mais de 80 palestras e com a oportunidade para obter vários conhecimentos de interação entre os agentes de diferentes estados, países e ecossistemas de inovação, como por exemplo a diretora do Núcleo de Gestão do Porto Digital de Recife, o diretor de Inovação da Oracle, representando SP, o vice-presidente da InvestRio do Rio de Janeiro, o secretário municipal de CT&I de Florianópolis e a representantes da secretaria de CT&I de Curitiba.

Com o objetivo de imergir no mundo tecnológico, arenas como a Hackathon para cadeias produtivas, Coding Challenge, Maker & Kids movimentaram o público. E para fechar negócios a Arena Business Sebrae era o local apropriado deste encontro de parcerias promissoras. E os resultados também surpreenderam a organização, pois ultrapassaram a cifra de R$ 2,5 milhões em negócios realizados e foram prospectados R$ 30 milhões.

“Foi um mundo de descobertas surpreendentes para nossos visitantes e para o próprio ecossistema de inovação pois observamos quão rica é a Amazônia e quão pronta está para apresentar fármacos, cosméticos, alimentos incluindo nutracêuticos, funcionais, entre outros produtos oriundos dos insumos amazônicos, tanto através da pesquisa e desenvolvimento, quanto de conhecimentos tradicionais”, comenta Fabio Calderado, gestor do Centro de Biotecnologia da Amazônia.

A ExpoAmazônia também inovou na participação de atores e autoridades importantes do cenário brasileiro, como o vice-presidente da República Hamilton Mourão, que fez a abertura em conjunto com representantes do MCTI e ABDI, assim como o painel mediado pelo presidente do BNDES com a presença de CEO’s de Bancos de Desenvolvimento da Colômbia, México, África do Sul, Alemanha e França.

“Depois de meses de trabalho intenso, contando com a valiosa contribuição de 77 voluntários, conseguimos construir o maior evento de tecnologia da região, superando, e muito, nossas expectativas”, destaca Vânia Thaumaturgo, presidente do conselho do Polo Digital de Manaus.

A realização deste grandioso evento se deu através de um trabalho conjunto da Associação do Polo Digital de Manaus, do Centro de Biotecnologia da Amazônia, do Instituto IDESAM, da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, com patrocínio Master da Prefeitura Municipal de Manaus através da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, além de outros patrocinadores importantes.

Com informações da assessoria