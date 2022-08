Expoagro está de volta com programação intensa e variada no Kartódromo da Vila Olímpica

Maior evento agropecuário do Amazonas, ocorre de hoje (28) ao dia 4 de setembro

A 44ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) começou hoje (28), com cerimônia de abertura realizada no Kartódromo da Vila Olímpica, no bairro Alvorada, zona oeste de Manaus. A Expoagro é realizada pelo Governo do Estado, por meio do sistema da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). O evento acontece até o dia 4 de setembro, das 9h às 22h, com vasta programação voltada ao produtor rural e público em geral.

“Hoje é o dia mais importante para o setor primário. Por muitos anos, a Expoagro ficou parada, estagnada, e o desejo do produtor era que o governo resgatasse e devolvesse um novo parque de produções para o setor primário do Amazonas. Esse é um momento que o produtor busca capacitação, tecnologia, inovação, troca de experiências, de fazer bons negócios, de buscar o crédito rural, é um momento ímpar para movimentar a economia na capital e no interior”, ressaltou o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães.

Na ocasião, foram assinados contratos financeiros de crédito rural da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Banco do Brasil e Banco da Amazônia, no valor total de R$ 3.278.270,53 milhões.

Também foram entregues cinco picapes para Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), por meio de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Teve, ainda, a entrega dos dois primeiros Selos Arte a produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal no Estado, pela Adaf.

Durante a cerimônia de abertura, foram entregues troféus para homenagear 20 produtores rurais, que contribuíram de forma significativa para o setor primário do Amazonas, entre eles, o produtor do município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), Juliano Quintino, dono de umas das maiores produções de açaí do Brasil.

“Aqui a gente tem noção dos outros produtos que o estado produz, e temos a certeza que nós estamos caminhando pelo caminho certo. A gente vem construindo a nossa produção desde 2003. E ser homenageado hoje, aqui, é um reconhecimento que o Estado está nos dando. Hoje, somos considerados uma das propriedades que tem a melhor produção de açaí do Brasil, e estamos localizados aqui no Amazonas, então isso é gratificante”, enfatizou.

A Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado Amazonas (Fetagri) também realizou o 5º Encontro dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar (Etaf), com a participação de dirigentes sindicais do interior do estado.

Resgate

Em 2019, a 41ª Expoagro marcou a retomada, após 6 anos sem o evento. Realizada entre os dias 3 e 6 de outubro, com a movimentação de mais de R$ 78 milhões entre negócios e operações de crédito.

Em 2020, a 42ª Expoagro ocorreu de forma 100% virtual, devido à pandemia, e movimentou cerca de R$ 60 milhões no agronegócio do estado. Alcançou todas as regiões do Brasil e chegou a um total de 22 países entre América do Sul, Ásia, Europa e América Central.

Em 2021, com uma movimentação de mais de R$ 103 milhões, entre negócios e operações de crédito, a feira aconteceu de forma híbrida (presencial e virtual). O evento recebeu mais de 45 mil visitantes, respeitando as normas dos órgãos de controle sanitário.

Patrimônio

A Expoagro é o maior evento do setor agropecuário no estado. Trata-se de uma feira tradicional, cuja realização foi interrompida durante seis anos e foi resgatada pelo Governo do Estado em 2019. Este ano, atendendo um pedido do público, o evento está sendo ampliado para oito dias com várias programações, entre apresentações regionais, capacitações, seminários, rodeio, estandes com os expositores dos municípios do Amazonas, entre outros.

“Eu vim hoje com a minha família, e eu nunca tinha visto uma estrutura tão legal. Ainda mais para trazer os nossos filhos para passear e conhecer, esse é um momento de ter essa interação entre a produção rural e a população. É uma oportunidade de conhecer esse trabalho do Governo, estou achando maravilhoso, estou muito interessada em conhecer mais do nosso estado”, disse a contadora Luana Silva, de 33 anos, que esteve prestigiando o evento.

O Governo do Amazonas, por meio do sistema Sepror, prevê mais de 400 expositores institucionais e comerciais, com atividades voltadas aos agricultores, produtores rurais e afins. Com expectativa de gerar R$ 150 milhões em negócios e receber 400 mil visitantes, em 8 dias.