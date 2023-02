Exército Brasileiro presta apoio à população vítima das fortes chuvas no litoral paulista

O Comandante do Exército Brasileiro, atendendo a solicitação do Ministério da Defesa, após o pedido do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Governo do Estado de São Paulo, autorizou o emprego de tropas do Comando Militar do Sudeste (CMSE) nas ações de resposta aos danos causados pelas fortes chuvas na região de São Sebastião-SP.

Para tanto, foram disponibilizados os seguintes meios do CMSE em pessoal e material:

1. 06 (seis) aeronaves da Aviação do Exército, sendo 03 (três) HM-1 Pantera, 02 (duas) HM-4 Jaguar e 01 (uma) HM-3 Cougar;

2. 01 (uma) equipe SAR (busca e salvamento);

3. 13 (treze) viaturas especializadas e equipamentos pesados de engenharia com 20 (vinte) militares técnicos e operadores, oriundos do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, de Pindamonhangaba, a fim de contribuir para a desobstrução de vias; e

4. 30 (trinta) viaturas com 380 (trezentos e oitenta) militares, oriundos da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, de Caçapava, para a realização de trabalhos de apoio na região de São Sebastião-SP.

Assim, o Exército Brasileiro em permanente estado de prontidão e integrado à sociedade, segue apoiando a população paulista e os demais órgãos governamentais envolvidos diante das fortes chuvas que assolam o Estado.

FONTE: Exército Brasileiro