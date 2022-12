Exército adia desmobilização de acampamento bolsonarista em frente ao QG em Brasília

O Exército informou nesta quinta-feira (29) que decidiu adiar uma operação que desmobilizaria o acampamento antidemocrático de bolsonaristas em frente ao Quartel-General da Força, no Setor Militar Urbano, em Brasília.

De acordo com o Exército, a razão do adiamento foi preservar a segurança dos envolvidos.

Agentes do Distrito Federal fariam parte da ação, mas para atuar contra o comércio ilegal nas imediações do acampamento.

“[O Exército] prosseguiu com os trabalhos para a retirada de estruturas em desuso no acampamento de manifestantes no Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília (DF). A atividade foi conduzida em coordenação com os órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), mas foi suspensa no intuito de manter a ordem e a segurança de todos os envolvidos”, disse a Força em nota.

O secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, afirmou em entrevista coletiva que aguarda uma ação do Exército ainda para esta quinta.

“Com relação à ação no QG, como eu disse agora há pouco, o GDF vem em contato constante com o Exército. Havia previsão de operação pela manhã, como de fato se iniciou. No decorrer dela, o Exército entendeu que conseguiria fazer sem necessidade da operação. Por isso que foi suspensa. Estamos aguardando ação do Exército no decorrer do dia de hoje”, afirmou o secretário.

*Com g1