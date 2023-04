Executivos da Shein se reúnem com Haddad e anunciam criação de 100 mil empregos no Brasil

Empresa estava na mira do Ministério da Fazenda, que pretendia acabar com a isenção de impostos para o envio de encomendas do exterior

A Shein, plataforma que vende produtos importados por meio da internet, se comprometeu a investir diretamente em fábricas no Brasil para produzir em território nacional as mesmas coisas que comercializa em seu site.

O compromisso assumido com o governo é o de fazer aportes que possibilitem a criação de 100 mil empregos no país. Os dirigentes da Shein afirmam que vão nacionalizar 85% das mercadorias que vendem aos brasileiros.

A companhia se compromete, também, a aderir a regras de conformidade e a seguir toda a legislação brasileira sobre comércio eletrônico, que veta a comercialização de produtos sem o pagamento dos impostos correspondentes.

Os acionistas da empresa se reuniram nesta quinta (20) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

O presidente da entidade, Josué Gomes, estava presente.

Os dirigentes da Shein pediram o encontro depois que o governo ensaiou acabar com a isenção de impostos sobre a importação de produtos de até US$ 50 por meio dessas plataformas, fazendo com que as taxas sobre eles chegassem a 60% do valor original da compra.

A medida atingiria também empresas como Shopee e Aliexpress.

Por pressão da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que foi atacada nas redes sociais ao defender a medida, o presidente Lula pediu que Haddad recuasse da decisão.

A regra de que pessoas físicas podem enviar, do exterior, remessas de até US$ 50 a cidadãos brasileiros sem pagar imposto segue, portanto, sem modificação.

O Ministério da Fazenda, no entanto, sustenta que ela abre brecha para fraudes, com empresas usando nomes fictícios e dividindo as vendas superiores a US$ 50 em diversos pacotes para burlar a fiscalização. E pretende estudar fórmulas para estancar a prática.

As empresas buscam o governo para tentar um acordo que evite medidas drásticas.

“Nós tivemos uma reunião a pedido da Shein, que veio nos anunciar duas coisas muito importantes. A primeira é de que eles vão aderir ao plano de conformidade da Receita Federal. Estão dispostos a fazer aquilo que for necessário para normalizar as relações com o Ministério da Fazenda”, afirma Haddad.

E segue: “Em segundo lugar, eles pretendem, em quatro anos, nacionalizar 85% de suas vendas no sentido. [de que] os produtos serão feitos no Brasil”.

“É uma coisa muito importante também que eles vejam o Brasil não só como um mercado consumidor, mas como uma economia de produção”, diz ainda o ministro.

Além da Shein, acionistas de empresas como a Shopee se reuniram com a equipe econômica.

No auge da polêmica sobre o fim da isenção de impostos, Haddad chegou a dizer que nunca tinha ouvido falar da empresa, e afirmou que conhecia apenas a Amazon, por meio da qual adquiria um livro por semana.

Com informações da coluna de Mônica Bergamo / Folha de S.Paulo