Ex-paquita é excluída de especial da Xuxa, e marido alfineta: ‘Continuaremos bolsonaristas’

O cantor Conrado, marido da ex-paquita Andréa Sorvetão, usou as redes sociais na quarta-feira, 8, para alfinetar Xuxa Meneghel após a esposa ser excluída das homenagens de programas da Globo pelos 60 anos da apresentadora. O especial irá contar com a participação de outras ex-paquitas.

“Como se você pudesse apagar a história de alguém por sua posição política. Oi, Brasil. Somos e continuaremos sendo casados, de família tradicional, com todos os defeitos e evangélicos. Ah, e muito bolsonaristas”, escreveu Conrado em seu perfil do Instagram.

Segundo o jornal Extra, Andréa Sorvetão e Xuxa romperam por divergências políticas. Em 2021, a ex-paquita fez um vídeo com o marido afirmando ser um “casal hétero, cristão e tradicional”, além de os dois apoiarem Jair Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais.

Xuxa parou de seguir o casal nas redes sociais e disse, na época, que tinha se decepcionado com algumas pessoas. “Vi que as pessoas estão realmente colocando para fora o que elas eram. Penso assim comigo: ‘Eu não quero mais dar nem oi para essa pessoa, não quero mais nem falar com ela’. Essas pessoas eram preconceituosas, mas nunca demonstraram. Hoje estão mostrando que fazem discriminação e são, sim, homofóbicas e são a favor de atrocidades”, pontuou a apresentadora.

*Com informações de Terra