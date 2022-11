Ex-namorada revela comportamento ‘infantil’ de príncipe Harry: ‘Pare de ser tão carente’

A estrela do reality ‘The Real Housewives’, Catherine Ommanney, 51, relembrou o relacionamento que teve com o príncipe Harry. Os dois se conheceram em 2006, quando ele ainda estava no conturbado namoro com a socialite Chelsy Davy.

Segundo a influenciadora, os dois se conheceram por amigos em comum e quando saíam ele era constantemente advertido pela equipe de segurança que o acompanhava.

A influenciadora então recordou um momento ‘carente’ de Harry em uma boate: “Eu comecei a conversar com alguém e Harry pegou a toalha que estava no balde de champanhe e colocou na minha cabeça. Eu me incomodei porque estava muito gelado e falei: ‘Pare de ser tão carente, isso não é jeito de se comportar’.”

Segundo Catherine, um dos seguranças chegou a dar uma bronca no príncipe e os “puxões de orelha” aconteciam sempre. A influenciadora afirma que resolveu contar sobre seu envolvimento Harry após saber que ele estava escrevendo um livro sobre suas ex-namoradas e acreditou que não seria citada.

O romance entre os dois chegou ao fim após as informações chegarem à imprensa. O ex-casal só voltou a se encontrar em 2009, quando Catherine já estava casada com seu segundo marido.

*Com informações de Terra