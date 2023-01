Ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres é exonerado da Segurança do governo do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, mandou exonerar o secretário da Segurança Pública do DF, Anderson Torres. A informação foi confirmada pela reportagem do Correio.

A exoneração ocorre após bolsonaristas extremistas terem invadido as sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

Por volta das 17h10 (de Brasília), Ibaneis usou as redes sociais para confirmar a exoneração e falar que todas as forças de segurança do DF estão na rua. O governador também informou que solicitou apoio ao governo federal e colocou o GDF à disposição do mesmo.

A Esplanada dos Ministérios estava fechada desde ontem (7), devido os atos bolsonaristas programados para este domingo. As manifestações foram organizadas nos últimos dias por meio de grupos de apoio ao ex-presidente no WhatsApp e Telegram, com o intuito de “cercar Brasília” e “parar tudo”.

Com informações do Correio Braziliense