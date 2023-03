Ex-Globo revela preconceito da família por namoro com homem 18 anos mais novo

A atriz Priscila Sol, de 42 anos, está namorando há oito meses com Marcello Rossi, que tem 24, isto é, 18 anos mais novo que ela. À revista Quem, ela revelou que enfrenta o preconceito de sua família com o relacionamento, pois sua mãe não aceita a diferença de idade entre os dois.

A ex- Globo contou que na rua, não há esse preconceito, e que ninguém a olha diferente. “Às vezes acham que a gente tem a mesma idade. Sou uma mulher que não aparento ter a idade que eu tenho, mas se eu aparentasse? Teria problema ficar com um cara mais jovem? Ele me faz muito feliz”, declarou.

Priscila tem um filho, Vitor Abate, de 19 anos, que também não lida bem com o relacionamento da mãe. Toda essa barreira tem sido “desafiadora” para ela, mas elas afirma que não pode atender as expectativas de todo mundo.

“Estou lidando, trabalhando. Minha mãe não aceita. É importante dizer isso. Minha mãe é o maior amor da minha vida, mas a que mais pega no meu pé em relação a isso. Minha mãe não fala com ele, não interage. Meu filho, que é meu melhor amigo, também. Ele diz: ‘Não sei lidar’. Hoje estou bem, mas fiquei três meses na dor. Entendi que se estou passando por isso, algo tenho que aprender”, confessa.

