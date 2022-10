Ex-Flamengo, Pablo Marí é uma das vítimas de um atentado na Itália

O zagueiro Pablo Marí foi uma das vítimas de um atentado na cidade de Assago, na Itália. Um homem de 46 anos esfaqueou o jogador e mais outras quatro pessoas. O agressor foi detido e entregue às autoridades. De acordo com as informações do jornal italiano Sportface, o ex-jogador do Flamengo está bem.

A polícia italiana informou que o homem sofre de distúrbios psquiátricos. Marí não teve ferimentos graves. O ataque ao grupo de pessoas aconteceu no centro comercial de Milanofiori, na região de Assago, em Milão.

De acordo com a imprensa local, o homem pegou a faca dentro do supermercado e esfaqueou os clientes. Duas das vítimas ficaram gravemente feridas.

Pablo Marí está, atualmente, no Monza, da Itália.

No Flamengo, o zagueiro conquistou a Libertadores 2019 e foi um dos principais nomes do elenco na temporada. Depois da conquista, foi vendido ao Arsenal, da Inglaterra. Marí chegou ao clube rubro-negro a pedido da equipe técnica de Jorge Jesus, técnico da equipe na época.

