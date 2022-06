Ex-empresário do Luva de Pedreiro diz que está sofrendo ameaças de morte

Allan Jesus, ex-empresário do influenciador Iran Ferreira, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro, usou as redes sociais na noite deste domingo (26) para contar que está sofrendo ameaças de morte. O agenciador negou as acusações de que teria hackeado as contas do TikTok e do WhatsApp do jovem.

“Venho aqui mais uma vez me pronunciar sobre as acusações levianas e falsas que eu estou recebendo. Eu estou sendo ameaçado de morte, a minha família, a minha esposa, os meus filhos”, disse Allan. “Vazaram todos os meus dados pessoais, vazaram todas as minhas informações na internet”, denunciou o agente.

Segundo ele, a nova equipe do Luva de Pedreiro não substituiu o email de segurança da conta do TikTok do influenciador ao eliminar o login de Allan — um dos dois conectados ao perfil. No entanto, o código para liberar o acesso estava sendo enviado para o empresário. Ele alega só ter sido contatado para compartilhar o código depois das acusações de Iran nas redes sociais. Resumindo, disse que é um problema técnico.

Ainda de acordo com Allan, as ameaças que ele e sua família vêm recebendo o fizeram cancelar algumas linhas de telefone que estavam em seu nome, incluindo a que Luva usava para se conectar ao WhatsApp. Seria este o motivo pelo qual o garoto do “receba!”, expressão que ele usava a cada fim de postagem, não estaria conseguindo se conectar ao aplicativo de conversas.

“Uma vez que ele decidiu seguir sem mim, sua equipe deveria tê-lo orientado hoje mesmo a ir buscar uma outra linha de telefone para que pudesse usar. Estou cancelando algumas linhas de telefone para que eu pare de receber ameaças e para que eu preserve a minha integridade”, argumentou o empresário, confirmando também que ambos estão, de fato, rompidos.

Nas redes sociais, depois do desabafo de Luva de Pedreiro com a perda do acesso das contas no TikTok e WhatsApp, internautas até chegaram e combinar um “protesto”, no Parque Madureira, para “pegar esse filho da p… do Allan Jesus”.

Luva de Pedreiro x Allan Jesus: entenda o caso

Com cerca de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, Luva de Pedreiro terminou as relações com o empresário Allan Jesus após ambos entrarem em rota de colisão por questões financeiras. Apesar de ter fechado acordos milionários, com empresas como a Amazon e a Pepsi, o influenciador teria na conta-corrente somente R$ 7,5 mil.

O agente negou irregularidades e afirmou que alguns pagamentos a seu cliente estão programados para o mês de julho e que o montante a ser recebido chegaria a R$ 2 milhões.

Allan Jesus anunciou recentemente que contratou uma perícia para auditar recibos e notas bancárias do que foi investido na parceria com o influenciador, com quem sua empresa possui contrato até 2026. Segundo ele, cerca de R$ 200 mil foram gastos com “despesas do projeto e despesas pessoais do Iran”.

A empresa de Allan, a ASJ Consultoria, afirma ainda que a rescisão com o influenciador não foi comunicada formalmente. “A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet de um suposto novo agenciamento, o que poderia configurar quebra de exclusividade”, informou em nota.

*Com Estadão Conteúdo