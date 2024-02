O uso de códigos é comum na aviação. Eles identificam aeroportos (GRU, SDU, JFK etc.), voos (JJ8000, G37400), modelos de aviões (A320, B737) e muitas outras coisas. Com os passageiros não é diferente. E não pense que os códigos para nós, viajantes, ficam restritos ao número do bilhete ou do assento.

A tripulação dos aviões costuma adotar alguns códigos para se referir a algumas pessoas do voo, conforme revelou o ex-comissário de bordo Jay Robert, que foi tripulante sênior da Emirates, ao jornal britânico Daily Mail.

Robert, que atualmente conduz a rede e site de viagem Fly Guy’s Cabin Crew Lounge, explicou que a prática é resultado do tédio durante extensas jornadas no ar. “Quando você está confinando em um avião por longas horas, o tédio entra em ação, o que faz com que muitos membros de tripulação sintonizem o que chamamos de CCFM (“cabin crew radio”, ou rádio da tripulação, em tradução livre) para a última fofoca das fileiras”, relatou.

Confira alguns códigos desvendados por Robert

BOB (Best on Board) – “Melhor a bordo”, o passageiro favorito da tripulação. Também é sinônimo de “Babe on Board”, ou passageiro (a) mais ‘gato’ (a) do avião.

Pita (Pain in the Backside) – “Pé no traseiro”, ou seja, o passageiro chato.

ABP (Able Bodied Passenger/or Person) – “Pessoa fisicamente capaz”; indica um passageiro que a tripulação seleciona mentalmente para auxiliar em caso de emergência a bordo, por ter um físico “atlético”. Mas há ainda um segundo significado:

“Os membros da tripulação também usam esse código de forma não oficial para descrever um passageiro por quem se sintam atraídos e acreditem que tenha uma boa forma física”, explica Jay Robert.

SVML (Suddenly Vegetarian Meal) – “Virou vegetariano de repente”, é um passageiro que provavelmente não é vegetariano, já que não declarou com antecedência a necessidade de refeição especial, mas escolheu o prato vegetariano pois não gostou da opção com carne.

Mermaid – “Sereia” é o nome dado ao passageiro que deita sobre mais de um assento desocupado, para impedir que outros ocupem a mesma fileira.

HOB (Hotty on Board) – Mais uma variação do “Gato(a) a Bordo”, indica a presença de viajante que foi considerado bonito ou bonita.

VIP (Very Irritating Person) – “Pessoa muito irritante”.

Códigos oficiais

Jay ainda esclareceu ao Daily Mail que existem siglas “oficiais” para os passageiros, que fazem parte dos códigos de Special Services Request (SSR ou “Pedidos de Serviços Especiais”, em tradução livre) regulamentados pela Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo, na sigla em inglês).

“Códigos específicos servem como uma maneira discreta para a tripulação lidar com situações sensíveis a respeito da privacidade de passageiros. Por exemplo, quando alguém está sendo deportado, a equipe de solo pode usar os códigos Depa ou Depu para discretamente comunicar esta informação à tripulação durante o embarque, evitando a necessidade de abertamente dizer ‘este passageiro está sendo deportado'”, esclareceu.

Outros códigos oficiais:

INAD (Inadmissable Passenger) – Indivíduo que teve a entrada negada em um país.

UM (Unaccompanied Minor) – Criança viajando sozinha.

MEDA (Medical Case) – Caso médico.

DPAX (Disruptive Passenger) – Passageiro causando transtorno

DND (Do Not Disturb) – Não perturbe.

EBL (Eat Before Landing) – Coma antes de aterrissar.

CIP (Commercial Important Person) – Pessoa de importância comercial para a companhia aérea a bordo.

SFU (Suitable for an Upgrade) – Passageiro que se encaixa na política da empresa para receber um upgrade para classe superior no avião.

Com informações do Uol