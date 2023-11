Eventos natalinos da prefeitura impulsionam economia no final de ano e encantam público

O prefeito David Almeida participou na noite de ontem (20), a 2ª Parada Natalina, realizada na faixa liberada da Ponta Negra, zona Oeste da capital. Coordenado pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), o evento, que integra o programa “Natal das Águas – Esperança que se renova”, contou com a presença de mais de 35 mil pessoas, movimentando a economia local.

Segundo o prefeito, a programação tem contribuído para fortalecer a cadeia econômica, visto que um grande número de pessoas está frequentando o complexo turístico.

“Ontem nós acendemos o segundo portal, e eu conversei com algumas pessoas, e perguntei da moça que estava vendendo milho, água e refrigerante, quanto ela vendia antes do natal, ela disse que sua renda era de até R$60 por noite, e ontem ela me disse que vendeu 220 espigas de milho, e conseguiu uma média de R$ 1.800, vendeu toda sua água e ela ficou muito feliz por isso. Essa programação está ajudando os comerciantes e encantando o público”, destacou Almeida.

Com mais de 600 pessoas envolvidas, a parada natalina contou com cinco carros alegóricos natalinos e fanfarra, inserindo o público presente em um grande desfile. Além disso, o evento teve também a participação de personagens que integram o espetáculo “Um Sonho de Natal”, realizado pela Nova Igreja Batista há mais de 20 anos.

A estrutura levou alegria para quem foi prestigiar o evento de perto, mas também aumentou a oportunidade de venda e faturamento dos permissionários que trabalham no complexo, como disse a permissionária Glaucimar Barbosa, que tem uma barraca de milho na Ponta Negra.

“Está contribuindo muito, antes de toda essa programação a gente fazia de R$30 a R$40, só hoje eu bati uma meta, vendi 350 espigas de milho, e isso é muito importante para nós, principalmente no final do ano, tem ajudado bastante. O prefeito está parabéns, nossa cidade está linda, o sentimento é de felicidade”, disse Glaucimar.

Outro empreendedor que viu a melhora nas vendas foi o pipoqueiro Sebastião Anselmo, que trabalha no complexo há mais 30 anos. Ele agradece a iniciativa de levar uma programação especial, fazendo com que o número de vendas aumente.

“Primeiramente gostaria de agradecer a Deus, segundo ao prefeito David Almeida, que realmente mostrou a iniciativa de ornamentar a Ponta Negra, e a gente tem que agradecer, porque devido à praia ter fechado, o nosso movimento caiu, mas agora começou novamente, o fluxo de pessoas aumentou, e cada vez vem aumentando mais. A gente está muito satisfeito de ver esse público”, pontuou o empreendedor.

Mais programações

Na orla da Ponta Negra, a Prefeitura de Manaus também fará a instalação da tradicional árvore de Natal. A cidade receberá outros pontos com ornamentação natalina e iluminação, a programação também inclui iluminação por ruas, viadutos e passagens de nível.

O diretor-presidente do FMS, Emerson Castro, destacou que o objetivo é atender e levar as ações natalinas para todas as zonas da cidade.

“Essa foi a nossa segunda parada, a primeira ocorreu lá na zona Leste, no Parque Amazonino Mendes, e hoje estamos fazendo a festa na Ponta Negra para toda a comunidade em geral. Iremos continuar com a parada, só que em uma proporção menor, iremos levar a parada para a BR-174 no sábado, na comunidade São João, queremos levar esses carrinhos e alguns personagens. Isso faz com que nós possamos levar alegria para toda a cidade de Manaus e todas as zonas de Manaus”, explicou Castro.

A parceria com a Nova Igreja Batista continuará no espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida”, que acontecerá no dia 3 de dezembro, com duas sessões, sendo a primeira às 19h e a segunda, às 20h30, no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste da capital.

Com informações da Semcom