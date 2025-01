O Brasil, com as enchentes do Rio Grande do Sul , foi um dos países que contribuíram para a estatística em 2024, com 80 mortes atribuídas a eventos hídricos. Autoridades brasileiras registraram até mais vítimas que isso, mas o Global Water Monitor padronizou a contagem de modo diferente, o que torna o número global do relatório uma estimativa conservadora do número de mortes.