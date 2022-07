Evento sensibiliza sobre importância da contratação de migrantes venezuelanos

A Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos promoveu uma roda de conversa especial com empresários de Manaus para destacar a importância da contratação de migrantes e refugiados venezuelanos. O evento aconteceu, nesta semana, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na Rua Bernardo Ramos, bairro Centro.

Com o tema “Por que contratar refugiados venezuelanos para sua empresa?”, o principal objetivo do evento foi esclarecer e sensibilizar os empresários sobre os benefícios da contratação deste público e desmentir rumores que fortalecem preconceitos, facilitando as contratações e promovendo mais oportunidades de emprego aos profissionais que são migrantes e refugiados venezuelanos.

De acordo com o co-fundador do Hermanitos, Anderson Mattos, a contratação de venezuelanos proporciona para as empresas diversidade cultural. “Participaram do evento empresários, unidades patronais de Recursos Humanos, comércios e indústrias. Foi um evento importante, pois possibilitou uma conexão com representantes dessas áreas. Apresentamos um pouco das nossas ações com o objetivo de inserir venezuelanos no mercado de trabalho e garantindo apoio com capacitações, e cursos, por meio dos nossos parceiros. Essas oportunidades são transformadoras na vida dos migrantes e refugiados”, explicou Anderson.

A presidente do Conselho do Polo Digital de Manaus, Vânia Thaumaturgo, informou que já realizou contratações de venezuelanos por meio das indicações do Hermanitos. “Temos boas histórias de contratação de pessoas refugiadas com alto conhecimento, capacitação e formação. Quando eu estava trabalhando no Instituto Eldorado, nós contratamos um desenvolvedor de software que conseguiu, inclusive, crescer na empresa e hoje é líder de um time de trabalho. Então, significa que esses profissionais, que estão hoje subaproveitados em nossa região, podem contribuir muito com esse mercado de trabalho”, disse Vânia.

O evento também faz parte do Programa Integrando Horizontes, realizado pelo Hermanitos em parceria com a Fundação Pan Americana para o Desenvolvimento (PADF) e financiado pelo Governo dos Estados Unidos. O Hermanitos tem um Banco de Talentos com centenas de currículos de refugiados e migrantes venezuelanos. Para saber mais, acesse www.hermanitos.org.br.

