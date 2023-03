Evento do SINDSEMP-AM em homenagem às mulheres prevê esporte, cultura e saúde

Palestras voltadas à saúde e incentivo ao autocuidado, um bate-papo sobre sexualidade, sessão de pilates e uma aula de dança em que as mulheres não precisam de parceiros são algumas das ações que farão parte da maratona de atividades do SIND-DELAS, ação gratuita programada para terça-feira (7), pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Amazonas (SINDSEMP-AM) para as servidoras da instituição, parceiras e convidadas.

“Queremos um evento para mostrar que as mulheres são as verdadeiras protagonistas de suas histórias, por isso resolvemos abranger desde temas relacionados à saúde e à sexualidade, consciência corporal e até uma aula de dança no estilo “lady style”, em que as mulheres não precisam de parceiros para se divertirem”, afirmou Wladia Maia, Secretária-Geral do SINDSEMP-AM.

Programação

O evento vai começar às 16h30, com a palestra de Aline Souza, presidente do Instituto Mama Vida, que acolhe mulheres em tratamento e acompanhamento de câncer. “Ela vai reforçar a importância do autocuidado e como o simples ato de realizar seus exames de forma regular pode salvar suas vidas. Vamos mostrar isso de uma forma leve, reafirmando sempre o quanto a vida deve ser valorizada, cuidada e muito bem aproveitada”, explicou Wladia.

Em seguida, a especialista em sexualidade humana Nirla Freitas vai conduzir o bate-papo “Gente, que fogo é esse?”. Wladia destaca que esse será um momento focado no resgate e manutenção da autoestima e prazer, lidando com a sexualidade de uma maneira sem tabus, rótulos, e que o prazer está diretamente ligado à felicidade, liberdade e conexão consigo mesma.

Além disso, todas as mulheres poderão participar de uma aula de dança com Gláucia Sales, graduada pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e professora de Dança de Salão. “O diferencial dessa aula é que as mulheres aprenderão a como dançar e se divertir em qualquer ritmo sem precisar de um parceiro.”

Na quinta-feira (9), o SIND-DELAS vai oferecer uma sessão de pilates com a Professora Leiliane Albuquerque, em parceria com a academia Top Life Pro Parque Dez.

Com informações da assessoria