Evento de impulso a negócios sustentáveis na Amazônia acontece dias 29 e 30 em Manaus

A segunda edição do FIINSA acontece com a expectativa de reunir mais de 500 pessoas

Com mais de 25 temáticas e 30 palestrantes nacionais e internacionais, além de importantes lideranças indígenas, o 2º Festival de Investimento de Impacto e Negócios Sustentáveis da Amazônia (FIINSA) tem o objetivo de apontar alternativas para se construir uma nova economia verde. O evento é aberto ao público em geral, mediante inscrição, e ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro, no Centro de Convenções Studio 5, em Manaus.

As discussões serão em torno de cinco trilhas do conhecimento: Estruturando o ecossistema; Financiamento e acesso a capital; Comunidades; Desafios do empreendedorismo; e P&DI (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação).

Entre os temas abordados no primeiro dia do FIINSA, destaque para “Visão de Futuro para a Amazônia e para o Brasil” com a participação do co-fundador e co-presidente do conselho da Natura &Co, Guilherme Leal; a ativista e liderança indígena, Txai Suruí, que é conselheira no WWF Brasil e no Pacto Global da ONU; além do diretor-presidente da Bemol e co-fundador da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), do Museu da Amazônia e da plataforma Parceiros Pela Amazônia, Denis Benchimol Minev.

Também acontecerão debates sobre o atual contexto socioambiental da região amazônica; Investimentos em PD&I no Polo Industrial de Manaus (PIM); Estruturando cadeias produtivas da bioeconomia com investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); Dinamizadores do ecossistema de impacto: incubadoras, aceleradoras e venture-builders; Grandes marcas e comunidades – o papel da moda na valorização da floresta; entre outros.

“O FIINSA é a união de todos os envolvidos, desde quem está na ponta, atuando na Amazônia profunda, até quem pode apresentar caminhos viáveis para garantir o crescimento e o financiamento de empreendimentos e produtos sustentáveis. Será um grande e importante encontro, abordando os problemas e as soluções para garantirmos cada vez mais negócios prósperos, mas, principalmente, negócios que nos ajudam a proteger a floresta amazônica e a diminuir os impactos das mudanças climáticas”, comentou o diretor de novos negócios do Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia) e CEO da AMAZ aceleradora de impacto, Mariano Cenamo.

Já no segundo dia os temas de destaque são: Em busca do unicórnio (mapinguari) de impacto da Amazônia: desafios dos empreendedores para atingir crescimento; Mercados de carbono: a oportunidade da década para conservação e restauração de florestas?; Biotecnologia no Polo Industrial de Manaus – Buscando conexões com a floresta; entre outros.

Encontrar soluções para diminuir os impactos da degradação ambiental, tema de grande importância nos dias atuais, também está na programação do FIINSA com a realização do debate: Restauração florestal: o potencial de reflorestar áreas produzindo alimentos e gerando renda e prosperidade local.

Pauta ESG

O evento ainda fará uma grande abordagem sobre assuntos atuais como a ‘Atuação de grandes empresas e as pautas de ESG e investimento social privado na Amazônia’ e ‘Web 3.0 e Finanças Descentralizadas (DeFi): ferramentas inovadoras para fomentar a conservação e restauração na Amazônia’.

Os palestrantes convidados para o FIINSA possuem ampla atuação na área ambiental, como Fernando Russo, que é o fundador e gestor da Meraki Impact, fundo de investimento de impacto sediado na Holanda; Júlio Costa Leite, que é o superintendente da Área de Gestão Pública e Socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Virgilio Viana, superintendente geral da Fundação Amazônia Sustentável (FAS); Caetano Scannavino Filho que é o Coordenador da ONG Projeto Saúde & Alegria (PSA) com mais de 30 anos de atuação na Amazônia; Macaulay Abreu, fundador da Amazôniacripto e da Onisafra, e indicado como 30 under 30 pela revista americana Greenbiz que reconhece as lideranças em negócios sustentáveis no mundo; entre outros.

“A proposta do FIINSA é ser a principal agenda sobre investimento e sobre impacto na Amazônia, e vai reunir todos os atores que estão falando sobre o assunto, que estão ligados de alguma forma a essas temáticas para discutir, promover o encontro entre eles e também pensar caminhos futuros. O 1º FIINSA teve esse sentido e essa segunda edição traz bastante esse momento de reencontro, num grande evento para falar sobre Amazônia. É um espaço de visibilidade do que está acontecendo na região por meio dos debates, da área de mercado, da área de startups e, além de tudo, é também um grande momento de celebração. Temos muito a caminhar, mas também temos que celebrar o que vem acontecendo. Um grande momento de discussão, mas também de encontro e celebração”, avalia Juliana Teles, cogestora do Impact Hub Manaus.

Sobre o FIINSA

O evento terá empreendedores, investidores, organizações da sociedade civil e outros atores que atuam no ecossistema de impacto na região amazônica. As inscrições estão abertas por meio do site Sympla (https://abre.ai/faz5), com valores a partir de R$ 150.

É realizado pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) e Impact HUB Manaus. Além disso, é correalizado pela AMAZ aceleradora de impacto, Programa Prioritário de Bioeconomia (PPBio), Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e Uma Concertação pela Amazônia. Tem patrocínio do Fundo Vale, Instituto Clima & Sociedade (iCS), Partnerships For Forests, Uk Government, Amazon Investor Coalition, Instituto Sabin, Fundo JBS pela Amazônia, Americanas S.A e SAP, além do apoio de vários parceiros.

