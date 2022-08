Evento com Lula é cancelado por causa de segurança

Nesta segunda-feira (15), a campanha Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a participação do ex-presidente na fábrica da Volkswagen do Brasil, que ocorreria na terça (16), em São Bernardo do Campo (SP). Sem o petista, a organização resolveu suspender o evento.

Segundo a assessoria do líder nas pesquisas, “o evento da fábrica de manhã foi cancelado por falta de tempo hábil de execução dos procedimentos de verificação de segurança”, no entanto, “a campanha começa na atividade da tarde, em São Bernardo do Campo”.

A partir de amanhã, o ex-presidente inicia oficialmente sua campanha eleitoral à Presidência da República. A escolha de São Bernardo do Campo não é por acaso. Em 1968, ele se filiou ao Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, iniciando sua trajetória política.

Popular entre os sindicalistas, Lula se tornou um líder e conseguiu esteve envolvido nas Diretas Já e, em 1986, foi eleito deputado federal com a maior votação da Câmara Federal até então. Em 1989, 1994 e 1998 foi candidato a presidente, mas acabou sendo derrotado.

Em 2002, conseguiu ser eleito e, quatro anos depois, foi reeleito. Em 2010, indicou Dilma Rousseff para ser sua sucessora, obtendo sucesso. Com o impeachment da ex-presidente, ele se colocou como candidato em 2018, só que acabou sendo impedido por estar preso.

Com as anulações e absolvições, Lula se tornou elegível novamente e agora aparece na primeira colocação nas pesquisas de intenções de votos.

Além de iniciar a campanha em São Bernardo do Campo, o antigo chefe do executivo federal também participará da posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

