Estudantes paratletas da rede estadual de ensino conquistam 20 medalhas em São Paulo

Os 10 paratletas e um atleta-guia da delegação foram medalhistas nas disputas

A delegação paratleta de alunos da rede estadual de ensino do Amazonas segue conquistando medalhas no Campeonato Brasileiro sub-17 e sub-20 de Atletismo, em São Paulo. No segundo dia de provas, o Amazonas faturou mais 8 medalhas e, agora, soma 20 no total, em 5 modalidades.

São 12 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 de bronze. Um dos integrantes da delegação, o coordenador de Educação Física da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Joniferson Vieira, fez um balanço da competição até o momento.

“Este campeonato está sendo disputado em altíssimo nível e nossos atletas estão se destacando. Isso mostra o trabalho e o empenho dos nossos atletas da rede pública do Amazonas. Queremos mais e vamos conseguir”, enalteceu o coordenador.

A competição é classificatória para os Jogos Parapan-Americanos de jovens, competição que, em grau de hierarquia e importância, fica atrás apenas das Paralimpíadas.

Parceria

O professor de Educação Física Joaquim Filho, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, também conquistou duas medalhas como atleta-guia dos estudantes paratletas. Junto do aluno Marcos Fabiano, 16, que é deficiente visual, conquistaram a prata nos 400 metros rasos e o ouro nos 800 metros rasos.

“O sentimento é de alegria. Eu, com quase 64 anos, ainda poder ajudar esses jovens. Nossa seleção amazonense está sendo construída há quase 3 anos, estamos colhendo os frutos do trabalho de todos”, contou emocionado o professor.

O evento, realizado no CT Paralímpico, foi organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Alunos medalhistas

Alex Andrey (Mini Bolt): Bronze nos 100 metros Rasos e Bronze no Salto em Distância (2 medalhas)

Manasses Cruz: Ouro no Lançamento de Disco e Ouro no Arremesso de Peso (2 medalhas)

Geovana Campos: Ouro nos 100 metros (1 medalha)

João Lucas: Prata no Arremesso de Peso (1 medalha)

Kauã Barbosa: Prata nos 100 metros Rasos e Ouro nos 800 metros Rasos (2 medalhas)

Raul de Souza: Ouro no Arremesso de Peso e Ouro no Lançamento de Disco (2 medalhas)

Anne Maryanne: Ouro no Arremesso de Peso e Ouro no Lançamento do Disco (2 medalhas)

Kevin Kildery: Ouro no Arremesso de Peso e Ouro no Lançamento do Disco (2 medalhas)

Samuel Miranda: Prata no Arremesso de Peso e Bronze no Lançamento do Disco (2 medalhas)

Marcos Fabiano: Ouro nos 800 metros rasos e Prata nos 400 metros Rasos (2 medalhas)

Professor Joaquim Manoel (atleta-guia): Ouro nos 800 metros raso e Prata nos 400 metros rasos (2 medalhas)

Com informações da Secretaria de Educação e Desporto