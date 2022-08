Estudantes de Alvarães, Tefé e Uarini recebem ações do TCE-AM

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Ouvidoria, realizou ações dos Programas “Ouvidoria + Presente” e “Ouvidoria Estudantil” com 3.435 alunos de sete escolas da rede pública estadual nos municípios de Alvarães, Tefé e Uarini. Ao todo, 12 municípios já foram alcançados pelos projetos apenas este ano.

“Mais uma vez a Ouvidoria do Tribunal mostra a preocupação e a necessidade de conhecer as dificuldades características de cada município. Fico muito feliz em ver os projetos alcançando cada vez mais a sociedade amazonense”, destacou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro.

De acordo com o Ouvidor do TCE-AM, conselheiro Josué Cláudio Neto, os programas têm o objetivo de despertar em cada aluno o zelo pela administração pública, o senso de fiscalização dos recursos públicos e a busca pela melhoria dos serviços públicos no interior do Estado.

“Se temos cidadãos atentos ao bom uso do dinheiro público, teremos uma população que zela pela administração pública e como resultado teremos cada vez a melhoria dos serviços ofertados ao público” afirmou o ouvidor.

As equipes da Ouvidoria visitaram, este ano, 43 escolas, promovendo palestras e aproximando ainda mais o Tribunal de Contas da população.

“Temos trabalhado para que as pessoas entendam como funciona a administração pública e principalmente a Ouvidoria, que é essa ferramenta, esse canal direto de comunicação entre o Cidadão e o TCE”, explicou o conselheiro Josué Cláudio.

*Com assessoria