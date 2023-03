Estudantes da Faculdade Santa Teresa se mobilizam por doações a vítimas das chuvas

Estudantes do curso de Direito da Faculdade Santa Teresa estarão amanhã (18), às 10h, no bairro Vila Amazonas, na zona centro-sul, entregando as doações arrecadadas durante a semana. Mais de 120 famílias do local foram afetadas pelas chuvas do último domingo (12).

Desde segunda-feira (13), a Faculdade Santa Teresa tem mobilizado acadêmicos, corpo docente e a comunidade em geral, para arrecadar doações de roupas, água mineral, fraldas descartáveis, lençóis e colchões.

A coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da FST (NPJ), Mônica Dias, ressalta que assim que aconteceu o fato, o corpo docente e os estudantes se mobilizaram para ajudar, contribuindo da melhor forma possível para levar o que as pessoas precisam emergencialmente. “Já estamos em contato com as lideranças do bairro. Faremos a entrega amanhã e em breve vamos voltar à comunidade para uma ação social, com atendimento jurídico”, disse.

Com informações da assessoria