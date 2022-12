Estudantes da Faculdade Santa Teresa são terceiro lugar em concurso de Arquitetura

Estudantes da Faculdade Santa Teresa (FST) conquistaram o terceiro lugar no Concurso de Ideias de Arquitetura em Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS). A premiação é organizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas (CAU/AM). A FST foi representada por três equipes, e o grupo ganhador foi formado pelas alunas Yasmin Barros Gomes, Samantha Gomes Gama e Thais Emanuele Vieira.

O coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da faculdade, José Augusto Bessa Júnior, explica que o concurso tem um foco de extrema importância, pois propõe que os alunos apresentem ideias de intervenções urbanas que melhorem a vida das pessoas. Neste ano, diz ele, as propostas tinham que ser para a melhoria do bairro União da Vitória. “Essa é uma oportunidade excelente para os alunos colocarem em prática o que estão aprendendo em sala de aula, vivenciando desafios reais da profissão”, destacou.

Segundo a estudante Yasmin Barros, o bairro escolhido pela organização do concurso possui vários problemas e necessidades, como requalificação urbana, áreas que alagam durante as cheias, já que é uma região de várzea, entre outros. O concurso pedia soluções urbanísticas e um projeto de Habitação Popular.

A equipe apresentou três intervenções. A primeira focada nas ruas, com ampliação das vias e instalação de equipamentos urbanos, como estacionamento, calçadas largas, ciclovia, estações de ônibus, tudo com acessibilidade. Outra proposta é a reabilitação do igarapé que passa pela comunidade, com a desocupação das casas instaladas na margem e construção de uma orla integrada com a natureza.

A última intervenção é o projeto de habitação popular, que tem como foco remanejar as pessoas da área às margens do igarapé para condições melhores de moradia, reintegrando-as com a comunidade de origem, em vez de realocá-las para áreas distantes dos seus centros de convivência familiar e de trabalho. As edificações têm três pontos principais: segurança, sustentabilidade e adequação para moradia.

Yasmin destaca que foi um grande desafio participar do concurso. “Foi incrível, pois tivemos a oportunidade de colocar em prática tudo que aprendemos nesses anos, como a legislação da cidade e sobre habitação e as matérias de projeto urbano e arquitetônico. Foi um concurso completo, que demandou várias habilidades e ficamos orgulhosas de estar no pódio”.

