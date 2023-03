Estudantes amazonenses se preparam para o Campeonato Brasileiro de Badminton

Com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, alunos da rede pública estadual entram na fase final de preparação para a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Badminton. Ao todo, seis atletas da Escola Estadual Prof. Francisco das Chagas Souza Albuquerque, Centro, zona centro-sul, competirão no município de Toledo, Paraná. A disputa acontecerá entre os dias 8 e 12 de março.

Representantes do Amazonas nessa primeira fase da seletiva nacional, os alunos são frutos do projeto “Badminton Escolar” que, desde 2015, forma atletas de badminton na escola Francisco Chagas. Professor de Educação Física na instituição, Moisés Fabiano fala como a iniciativa ultrapassou os muros da escola, atendendo também às unidades escolares adjacentes.

“Começamos como um projeto local e hoje temos mais de 100 alunos. Aqui, trabalhamos com atletas das escolas estaduais Barão do Rio Branco e Brasileiro Pedro Silvestre, promovendo integração social por meio do esporte”, comenta.

Sonho

O circuito em Toledo também marca as qualificatórias para o Campeonato Sul-Americano de Badminton, previsto para ocorrer em dezembro. O Chile e o Brasil disputam a vaga de país-sede. Na disputa internacional, o Amazonas pode ter uma representante na seleção brasileira com a atleta Emily Benevides, de 12 anos, e que há quatro anos participa das competições no esporte.

“Comecei a praticar em 2019, porque minha irmã fazia parte do projeto Badminton Escolar. Eu vinha, olhava ela nos treinos e o interesse surgiu. Fiquei muito feliz, porque gostei de cara desse esporte, que não é tão convencional”, conta a jovem.

A atleta, que já acumula mais de 40 medalhas em competições, integrou a equipe brasileira na última edição do Sul-Americano em Lima, no Peru. Emily conquistou duas medalhas: uma de prata, na categoria por equipes, e uma de bronze, na mista.

“Muitas vezes ouço comentários preconceituosos sobre minha terra, quando vou competir fora. Mas, eles não costumam me abater. Quero continuar provando o meu valor e o do meu Amazonas”, afirma.

Esporte e educação

O assessor de Educação Física na Coordenadoria Distrital de Educação 1 (CDE 1), Everton Cruz, destaca a importância do apoio dado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, fortalecendo e incentivando, cada vez mais, a prática do esporte nas escolas.

“Todas as nossas escolas possuem projetos que estimulam a atividade física, com diversos esportes abordados. A gente quer que o aluno se desenvolva de maneira integral e entendemos que o esporte ensina muito, é fundamental”, ressalta.

Badminton

De origem inglesa, o badminton é um esporte dinâmico praticado entre dois ou quatro jogadores. Se assemelha ao tênis, usando raquetes e separando a quadra por uma rede. Porém, ao invés de uma bola, ele é jogado com uma espécie de peteca, chamada de volante ou birdie. A modalidade exige técnica e um grande treinamento físico por parte dos atletas.