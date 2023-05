Estudante da SEDUC-AM conquista o 1º lugar em concurso nacional de poesia

O estudante da Escola Estadual Prefeito Cícero Lopes da Silva, Enzo José Nunes, de 9 anos, trouxe para Maraã (distante 634 quilômetros de Manaus), o primeiro lugar na categoria Declamação, do X Festival Vamos Fazer Poesia.

O evento, conhecido como maior festival de poesia do mundo, é realizado pela Academia Literária Clube da Poesia Nordestina, e acontece na cidade de Serra Talhada, Pernambuco.

De acordo com a Agência Amazonas, Enzo integra o projeto Contraturno Digital, que disponibiliza “Oficinas Culturais: Técnicas de Produção de Literatura de Cordel”.

O estudante explicou que um dos motivos para alcançar a colocação foi o incentivo dado por seus professores, que o orientam a se desenvolver na arte e na poesia.

“Pra mim, é uma honra muito grande representar o estado no maior festival de poesia do país. Eu sempre gostei de poesia e participo das atividades na escola, porém nunca tinha participado de um evento desses. Para mim, uma criança de Maraã, sem dúvida, é uma felicidade imensa”, contou o pequeno poeta de 9 anos.

De acordo com o gestor da unidade de ensino, Daniel Lopes, momentos como este, motivam outros estudantes a trilhar o caminho da poesia.

“Poder constatar que o processo de ensino e aprendizagem está sendo facilitado e está alcançando os efeitos almejados, entendendo assim, que a educação tem como finalidade, transformar vidas e alcançar sonhos”, disse.

X Festival Vamos Fazer Poesia

Conhecido como o maior festival de poesia do mundo, “Vamos Fazer Poesia”, há dez anos reúne os maiores poetas da poesia popular, de todas as regiões do país, em um “duelo de gigantes”.

Neste ano de 2023, o evento teve uma novidade, que foi o concurso de Declamação com a categoria mirim, conquistado pelo estudante, Enzo Nunes.

Além de Enzo, o professor e poeta Alex Alves e a aluna Kaylla Alessandra também foram premiados. Ambos receberam o troféu de Guerreiros da Poesia.

*Com informações da assessoria