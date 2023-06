Estudante brasileiro de 18 anos é aprovado em 10 universidades dos EUA para engenharia

Davi Guidelli, que acabou de se formar no Ensino Médio, irá realizar o sonho de cursar engenharia mecânica em uma universidade americana

O estudante Davi Jardim Guidelli, de 18 anos, natural de Umuarama, noroeste do Paraná, está prestes a cursar engenharia mecânica nos Estados Unidos. Logo após terminar o ensino médio, ele participou de processos seletivos e foi aceito em 10 universidades americanas.

“Esse sonho de ir para fora do país começou na pandemia. Sempre quis fazer engenharia mecânica, mas durante a pandemia entendi que o melhor para o meu futuro seria no exterior. Desde então, tenho me empenhado para concretizar esse sonho”, contou em entrevista ao Terra.

Davi explica que, para ser aceito em uma universidade americana, o processo não é como no Brasil, em que o estudante precisa ter um bom resultado no vestibular. Nos Estados Unidos, é necessário passar pelo processo de inscrição, conhecido como application, que é composto por diversas etapas, como provas, cartas de recomendação e uma análise detalhada do candidato.

Além de ter boas notas e ser um excelente aluno, o que o estudante faz fora da sala de aula, ou seja, suas atividades extracurriculares, também tem um grande peso na avaliação das instituições.

“Não gosto de comparar os processos para entrar em uma faculdade entre o Brasil e os EUA, acho que ambos são difíceis. Mas, uma vantagem do application é que você não se resume a um dia de prova. Aqui, você pode estudar por anos para o vestibular, mas chegar no dia da prova e estar doente, por exemplo. E eu ficava muito assustado com a possibilidade, por exemplo, de chegar no dia da prova e acontecer algo com a minha família, ou eu ficar doente, e acabar afetando o resultado”, relembrou.

Para realizar seu sonho, Davi passou os últimos anos focando em extracurriculares e também se preparando para as provas. Segundo ele, as duas escolas em que estudou foram muito importantes para suas conquistas.

Os primeiros dois anos do Ensino Médio, o jovem estudou no colégio Elite Rede de Ensino. Já em 2022, resolveu ir estudar no colégio de ensino bilíngue St. James’ International School, em Londrina, que tem como foco preparar alunos para estudarem no exterior. Com a mudança, ele enfrentou o desafio de morar sozinho por um ano.

“Eu não conhecia ninguém, mas acabei saindo de lá com várias amizades. Eu aprendi muito nesse tempo, tanto para minha vida universitária, quanto para minha vida pessoal. O Reginaldo, meu orientador, me deu muito conhecimento”, destacou o jovem.

Durante todo o tempo de preparação, Davi participou de mais de 10 atividades extracurriculares, que incluem, por exemplo, a leitura de mais de 80 livros durante o Ensino Médio, a criação de um sistema de filtragem de água utilizando bambu, trabalhos voluntários, dentre outros projetos e atividades.

Após dedicar-se intensamente, ele recebeu as notícias das aprovações e a felicidade do estudante, assim como de sua família e amigos, foi imensa. “Eles sempre me apoiaram muito nesse sonho, e eu me mantive confiante, apesar de saber que seria uma caixinha de surpresas”, afirmou.

Dentre as 10 universidades que foi aprovado, ele escolheu a Universidade de Notre Dame, localizada na cidade de South Bend, no estado da Indiana. As aulas começam em agosto.

“Nos próximos quatro anos, vou focar 100% na minha vida acadêmica, para que eu possa me tornar um profissional de sucesso no futuro. Tenho vontade de atuar com engenheiro mecânico na área empresarial e vou dar o meu melhor para isso”, contou. “A minha dica para estudantes que também tenham o sonho de estudar nos EUA é: invistam em extracurriculares, é um critério muito importante na aplicação”, finalizou.

Confira as universidades em que Davi foi aprovado:

– University of Notre Dame – onde estudará

– Duke University

– Vanderbilty University

– Purdue University

– Ollin College of Engineering

– Villanova University

– Case Western University

– University of Illinois Urbana Champaign

– Rochester Institute of Technology

– Union College

Com informações do Terra