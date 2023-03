Estilista Alexandre Herchcovitch debaterá ‘Moda e Criação’ na Faculdade Santa Teresa

A Faculdade Santa Teresa (FST) traz a Manaus, no próximo dia 17 deste mês, o estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch. Reconhecido como um dos grandes nomes da moda mundial, ele participará do talk “Moda e Criação”. O evento acontecerá às 19h, no auditório da Faculdade Santa Teresa, na rua Acre, 200, Nossa Senhora das Graças.

As inscrições para participação podem ser feitas pelo link https://www.even3.com.br/talk-showfst/ . No dia do evento os inscritos devem doar um pacote de fraldas descartáveis e uma lata de leite. As vagas para o talk são limitadas.

A mantenedora da FST, Maria do Carmo Seffair, ressalta que o evento vai oportunizar o público a conhecer não somente um criador de moda, mas também um profissional que ousou empreender e ser um grande gestor de negócio.

O coordenador do curso de Design de Moda da Faculdade Santa Teresa, Cidarta Gautama, destaca que durante o bate papo Alexandre Herchcovitch vai contar um pouco sobre a carreira, experiências e como conseguiu passar de estilista para gestor da própria marca. “Isso vai ao encontro da proposta do curso de Design de Moda da Santa Teresa, que tem em seu DNA a ideia de despertar o desejo pelo empreendedorismo, aliado à criação”, disse.

Segundo Cidarta Gautama, a vinda de Alexandre Herchcovitch vai contribuir para que os estudantes de moda da faculdade e os entusiastas do segmento se inspirem e voltem o olhar para os criadores do país, que se tornaram referência mundial, porque entenderam a identidade da moda brasileira. Ele acrescenta, ainda, que para os alunos essa é uma oportunidade, estando na região Norte, que ainda não é um grande polo de produção de moda, de ter contato com um profissional desse porte no mercado.

Referência

O contato de Alexandre Herchcovitch com a moda surgiu ainda na infância. Nascido em São Paulo, filho de pai ator e mãe empreendedora no campo da moda de lingerie, o estilista logo demonstrou interesse na área. Foi com a mãe que aprendeu os princípios básicos da costura.

Aos dez anos de idade, Herchcovitch dava palpites sobre as roupas que a mãe vestia e, com a ajuda dela, aprendeu a trabalhar a maioria dos ofícios da costura e desenvolveu suas práticas com a tesoura, agulha e linha. Com 16 anos costurou o primeiro vestido.

Alexandre Herchcovitch é o representante legítimo de uma geração de estilistas que cedo entendeu a evolução do papel de designer para o de empresário, estabelecendo sua marca como a de maior destaque no mercado internacional, com coleções apresentadas no Calendário Oficial de Moda Brasileira – São Paulo Fashion Week e na Semana de Moda de Nova York.

Além disso, ele mantém um leque diversificado de produtos licenciados, com a mesma inovação inerente ao seu design. De acessórios a linhas de homewear, passando por móveis e decoração, imprimiu seu estilo nas marcas brasileiras Melissa, Zelo, Tok&Stok, MICASA, Chilli Beans, Olympikus e nas internacionais McDonald`s, Disney, Sanrio e Warner, HP, entre outras. Atualmente, trabalha como diretor de criação e comunicação da marca que leva seu nome.

Com informações da assessoria