Estado inscreve para mil vagas em escolinhas do esporte para crianças e adolescentes

Escolinhas fazem parte do Projeto de Esporte e Lazer na Capital e no Interior (Pelci)

Em Manaus, crianças e adolescentes que desejarem ingressar no mundo esportivo encontram uma oportunidade no Projeto de Esporte e Lazer na Capital e no Interior (Pelci), do Governo do Estado. Mais de mil vagas estão abertas em 12 modalidades esportivas para a formação de novos talentos mirins.

Coordenado pela Fundação de Alto Rendimento (Faar), o projeto foi lançado pelo governador Wilson Lima, em fevereiro deste ano, e alcança mais de sete mil atletas em 16 núcleos espalhados pela capital.

Estão abertas vagas para as modalidades de atletismo, basquete, futsal, ginástica, handebol, jiu-jitsu, tênis de mesa, judô, voleibol, futevôlei, xadrez e funcional kids. As atividades são disponibilizadas em espaços esportivos que foram revitalizados pelo Governo do Amazonas.

“O Governo do Estado revitaliza o espaço e bota os projetos, então nós queremos convidar os jovens que queiram praticar essas modalidades, que eles venham aqui na Vila Olímpica, nós temos vagas em aberto em todos os núcleos do Pelci. Procure o esporte, pratique, porque o esporte é saúde, educação e segurança pública”, reforçou Jorge Elias, diretor-presidente da Faar.

Inscrições

Os interessados devem procurar a sede da Vila Olímpica de Manaus, localizada na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, com uma cópia do RG e CPF, sua e do responsável, além de apresentar cópia dos comprovantes de residência e escolaridade.

Os atendimentos para inscrições acontecem de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações sobre as matrículas o responsável pode entrar em contato pelo número: (92) 98532-4332.

Núcleos

A população também pode buscar atendimento nos demais núcleos do projeto. São eles: CDC da Compensa, Arena Amadeu Teixeira, Arena do Monte, Campo do Teixeirão, Campo do Passarinho, Campo do Buracão, Campo do Curió, Campo do Cophasa, Campo do Petrópolis, Campo do Santos Dummont, Campo do Prosamin do Santo Agostinho, Renné Monteiro, Baixada Fluminense e Quadra do Crespo.