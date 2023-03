Estado e Sebrae realizam curso de retirada de espinha e beneficiamento de pescado, em Rio Preto da Eva

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em parceria a com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AM), ofereceu, de segunda-feira (27/03) a quarta-feira (28/03), cursos de retirada de espinha de peixe; e beneficiamento, subprodutos e gastronomia de pescado, no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).

Foram capacitadas mais de 30 pessoas, entre piscicultores, donos de restaurantes, de açougues e donas de casa, visando buscar conhecimento, melhoramento da renda e incentivando o comércio local.

Josmar Tuyuka, membro da Associação de Produtores da Agricultura Familiar (Aspraf) da ZF 07B, foi um dos alunos do curso.

“Eu vim me capacitar, para buscar conhecimento e levar para os associados da Aspraf, para aprender uma profissão e levar para minha comunidade, pois estamos como um projeto de beneficiamento de peixe na Associação”, disse Josmar.

Programação

Nos três dias, foram ensinados, além das técnicas para retirada de espinha e cortes de tambaqui, o beneficiamento do pescado preparando pratos como, moqueca da costela, petisco da costela palito, costela de tambaqui no tucupi com jambu, farofa apimentada de vísceras e picadinho de tambaqui, tambaqui no fubá e ceviche de pirarucu, além de linguiça de tambaqui e bodó, Fish Burguer de tambaqui e bodó, almôndegas de bodó, entre outros.

“O apoio à feira de piscicultores é fundamental para o estímulo e divulgação da atividade do município. Este estímulo tem se manifestado por meio de distribuição de alevinos, disponibilidade de técnicos e engenheiros de pesca para auxiliar o Idam ao atendimento dos piscicultores”, ressalta o secretário-executivo, em exercício, de Pesca e Aquicultura da Sepror, Márcio Pinheiro.

*Com informações da assessoria