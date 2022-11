Esposa de Juliano Cazarré atualiza sobre estado de saúde da filha: “Se recuperando”

Leticia Cazarré falou sobre a recuperação da caçula, Maria Guilhermina. A menina nasceu com uma doença rara no coração e segue na UTI.

Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, utilizou as redes sociais para atualizar hoje (13), o estado de saúde da filha caçula, Maria Guilhermina de Guadalupe, que está com 4 meses de vida.

Na publicação, Leticia contou que a menina segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Guilhermina nasceu com um raro problema no coração, chamado Anomalia de Ebstein, e já passou por 4 cirurgias.

“Maria Guilhermina de Guadalupe, a bebê mais doce do mundo, continua se recuperando na UTI, agora treinando para voltar a respirar sozinha. Obrigada pelas orações constantes de todos vocês”, escreveu na legenda da publicação.

Leticia ainda brincou que a bebê é sua cara. “Se não for pra dizer que é a minha cara, não precisam nem comentar”, disse.

Juliano e Leticia também são pais de outras quatro crianças: Vicente, Inacio, Gaspar e Maria Madalena. Na última sexta-feira (11), eles celebraram 11 anos de casamento.

