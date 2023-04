Escolas municipais ganharão reforço na segurança com 350 novos agentes de portaria

Com o intuito de fortalecer a segurança nas escolas municipais, a Prefeitura de Manaus realizou ontem (15), a formação de 350 Agentes de Portaria (AGPs) que atuarão na Secretaria Municipal de Educação (Semed). A ação foi em dois ambientes, a recepção no auditório da pasta, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no Parque 10 de Novembro, e as formações nas salas da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), no conjunto Vila Amazonas.

Durante o encontro, os futuros AGPs receberam informações sobre o que é a Semed e a importância do trabalho, os aspectos legais da segurança na escola, técnicas de abordagem e comportamento e orientações referentes ao atendimento para os estudantes da rede municipal de ensino.

O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou os avanços da gestão nas ações de combate à violência nas escolas, e aproveitou a oportunidade para chamar a atenção da família.

“Os exemplos eram os pais, os pais eram os influenciadores dos filhos. Hoje, estamos diante de um tempo diferente, da tecnologia, sobre o poder da influência das máquinas sobre o ser humano. As pessoas não sentam mais à mesa para conversar em família”, disse, destacando a importância dos responsáveis observarem as mochilas dos filhos e o que as crianças e adolescentes pesquisam na internet.

A secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, ressaltou a formação dos novos agentes de portaria como mais uma ação da Semed para o fortalecimento das medidas de segurança já adotadas pela pasta.

“Os novos agentes de portaria que passam a atuar a partir de amanhã (17), vem para fortalecer as ações já adotadas pelas Semed, como as campanhas realizadas dentro do ambiente escolar e o Centro de Operações de Segurança Escolar (Cose). Nós passamos a esses homens e mulheres como é a Semed, que eles vão lidar com crianças desde a creche até adolescentes do 9º ano”, pontuou.

O titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Sérgio Fontes, disse que futuros agentes vão atuar no bem mais precioso da atual gestão municipal, a educação.

“Nós não temos outra coisa mais importante para fazer do que educar e cuidar dos nossos jovens. Então, os agentes estão recebendo, quando assumem a função na equipe da Semed, a missão mais importante da municipalidade que é cuidar, proteger, acompanhar os nossos jovens. E eu quero parabenizar a todos que estão no início dessa jornada, desejar muita felicidade no ambiente escolar”, completou o secretário.

Um dos novos contratados, Denis Moreira, falou sobre a expectativa em trabalhar em uma escola municipal.

“É uma experiência nova, uma expectativa muito grande. A gente tem mais um conhecimento aí, na área escolar agora, lidar com as crianças, com o jovem, passar uma segurança para eles. Então, assim, estou com uma expectativa grande, e tenho certeza de que vai dar muito certo isso”, completou Denis.

Com informações da Semed