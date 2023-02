Escola do Legislativo registra 30 mil inscritos para cursos oferecidos no mês de fevereiro

Cursos que iniciam em março estão com inscrições abertas de 15 a 28 de fevereiro

A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), registrou 33,4 mil inscrições para os cursos ofertados no mês de fevereiro, quase o dobro de inscrições registradas no mesmo período de 2022. As inscrições para os cursos, que iniciaram no dia 1º deste mês, encerraram no dia 31 de janeiro.

Os mais de 80 cursos profissionalizantes disponíveis na modalidade de Ensino a Distância (EaD), têm duração de, em média, 30 horas, com direito a certificado de conclusão. No ano passado, o número de inscritos no mesmo período foi de pouco mais de 16 mil.

De acordo com o diretor da Escola do Legislativo, Maurício Brilhante, novas vagas estarão disponíveis a partir do dia 15 de fevereiro. “Se você não se matriculou (para este mês) tem que esperar até o dia 15 de fevereiro para realizar a matrícula. No entanto, quem se matriculou em janeiro tem até o dia 28 de fevereiro para concluir o curso”, disse.

Sobre a Escola

A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony foi instituída no âmbito da CMM no dia 12 de setembro de 2007 pelo então Presidente da Casa, vereador Leonel Feitoza, por meio da Resolução 049/2007.

A escola fica diretamente subordinada à presidência da Câmara, trazendo em sua estrutura um laboratório de informática, uma biblioteca e uma sala de aula com capacidade para 30 alunos, estruturada para qualificar os servidores do Poder Legislativo e oferecer cursos profissionalizantes à comunidade em geral.

Com informações da Dircom / CMM