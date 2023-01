Escola do Legislativo da CMM abriu hoje, vagas para mais de 80 cursos profissionalizantes

Inscrições já podem ser feitas pelo site da CMM até o final do mês

As inscrições para 84 cursos de qualificação profissional, ofertados pela Escola do Legislativo – Vereadora Léa Alencar Antony, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), iniciam hoje (15). As primeiras aulas de 2023 começam em fevereiro.

De acordo com o diretor da Escola, Maurício Brilhante, as inscrições para os cursos encerram no dia 31 de janeiro e abrangem diversas áreas.

“São 84 cursos em diversas áreas como políticas públicas, processo legislativo municipal e também outros cursos como informática básica e intermediária, gestão de mídias sociais, entre outras”, disse.

Os cursos são ministrados por meio da plataforma de Ensino a Distância (EaD), com duração de, em média, 30 horas, sendo concluído no final de fevereiro, com direito a certificado de conclusão.

As inscrições podem ser realizadas no site da CMM, no endereço eletrônico cmm.am.gov.br ou por meio do aplicativo da Escola do Legislativo, disponível nos sistemas Android e iOS. Antes de iniciar a inscrição no curso desejado, é necessário fazer um cadastro na plataforma.

A Escola do Legislativo da CMM abre vagas mensais, sempre no mesmo período, iniciando no dia 15 e encerrando no último dia do mês.

Sobre a Escola

A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony foi instituída no âmbito da Câmara Municipal de Manaus (CMM) no dia 12 de setembro de 2007 pelo então Presidente da Casa, vereador Leonel Feitoza, por meio da Resolução 049/2007.

A escola fica diretamente subordinada à Presidência da Câmara, trazendo em sua estrutura um laboratório de informática, uma biblioteca e uma sala de sula com capacidade para 30 alunos, estruturada para qualificar os servidores do Poder Legislativo e oferecer cursos profissionalizantes à comunidade em geral.

