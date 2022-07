Escola D’Água capacita professores de comunidades amazônicas sobre uso consciente

Professores de mais de 80 comunidades ribeirinhas, indígenas e urbanas do Amazonas aprenderam metodologias de educação ambiental para o cuidado com a água neste mês de julho. A formação é uma iniciativa da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), por meio do programa Swarovski Waterschool – projeto Escola D’Água Brasil, que tem o objetivo de promover práticas saudáveis de cuidado e acesso à água para crianças, professores e suas comunidades em todo o mundo.

O projeto Escola D’Água é coordenado pela FAS no Brasil e trabalha com a população da zona rural de Beruri desde 2016, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do município. Além das metodologias educacionais que promovem a conservação dos recursos hídricos, os professores também recebem um Guia de Atividades para ser aplicado junto aos alunos em sala de aula.

Segundo a consultora do Swarvoski Waterschool Brasil, Raquel Luna, esta foi a maior formação realizada pelo projeto no Amazonas, que já alcança oito municípios do estado. “Antes nós íamos às escolas e formávamos os professores in loco, o que nos ajudou a montar um material didático muito focado na realidade local. Nessa ampliação, fizemos parceria com outros projetos da FAS e agora, por meio da parceria com a secretaria de educação de Beruri, treinamos os professores para levar essas atividades para dentro da sala de aula e, assim, atingir os alunos, provocando mudanças de práticas tanto nos estudantes quanto nas famílias das comunidades”, explica Raquel.

Intercâmbio de saberes

Os professores são considerados importantes agentes de transformação dentro das comunidades, por isso o projeto Escola D’Água incentiva a participação desses profissionais na promoção da mudança de hábitos relacionados ao uso dos recursos hídricos. Por meio do Guia de Atividades, professor, aluno e comunidade se unem em prol do bem global que é a água.

Um dos professores participantes da formação foi Andrenilson Lisboa, que leciona na escola indigena Menino Deus. Para ele, a formação foi uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos que serão passados para os alunos.

“Quero colocar em prática tudo o que aprendi, assim como as atividades que têm no Guia. Quero levar para eles algo novo, chamar a atenção para a preservação do ambiente onde vivemos e da natureza. A água é vida e está presente em tudo, então precisamos preservar para ter um futuro melhor”, afirma o docente.

Para o professor Kennedy Paiva, da comunidade Vila do Arumã, em Beruri, a formação significou um intercâmbio de saberes com outros profissionais da educação. “É muito gratificante, vamos conversando e conhecendo os desafios das outras escolas e o empenho de cada professor em se preparar para aplicar o conhecimento com os alunos. Estamos aprendendo coisas novas e a cada encontro estamos nos capacitando mais”, compartilhou.

Swarovski Waterschool – Escolas D’Água Brasil

O Programa Swarovski Waterschool visa capacitar crianças e suas comunidades em todo o mundo para se tornarem embaixadores da água, fornecendo ferramentas e treinamento que abordam seus desafios hídricos locais. O Programa está presente em escolas próximas a grandes rios em oito países: Áustria, Brasil, China, Índia, Uganda, Estados Unidos, Tailândia e Austrália. Saiba mais em www.swarovskiwaterschool.com.

No Brasil, o projeto é coordenado pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e está presente no Amazonas e no Pará. Além do componente de educação para cuidados com a água, o projeto ainda promove melhorias de infraestrutura em escolas, fortalece iniciativas sustentáveis de grupos de jovens e promove campanhas de conscientização.

Com informações da assessoria