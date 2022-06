Escalada da Selic deixa o financiamento imobiliário 20% mais caro

As consecutivas altas da Selic já encarecem em 20% o valor do financiamento imobiliário de quem se prepara para pegar o crédito no banco. A elevação da taxa básica de juros afeta todos os novos financiamentos de imóveis.

Segundo simulações feitas pela Anefac (Associação Nacional de Executivos), o financiamento de um imóvel de R$ 650 mil está custando mais de R$ 1,5 milhão.

Já a renda média exigida para dar entrada em um apartamento de R$ 450 mil passou de R$ 13 mil, no ano passado, para R$ 16 mil.

Os cálculos foram feitos considerando o SFH (Sistema Financeiro de Habitação), pelo qual o comprador consegue crédito de até 80% do valor total do imóvel para pagar em até 35 anos em parcelas que não podem passar de 30% da renda.

Utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação, a taxa básica de juros saiu de 2% em janeiro de 2021, está em 13,25% e deve subir novamente em agosto. Além de servir de referência para a cobrança de juros e encargos no financiamento, a Selic também impacta nas faixas de renda para contratação do crédito.

Quando a Selic estava em 2% ao ano, os bancos cobravam uma taxa de juros de 7% ao ano nos financiamentos habitacionais. Esta taxa agora está entre 8% e 10%, e os bancos ainda não a reajustaram com a nova Selic, segundo informou a Anefac. A expectativa é que a última alta da Selic só seja repassada aos financiamentos imobiliários no segundo semestre.

“Em muitos casos, quem se planejou para comprar a casa própria considerando as taxas antigas não vai conseguir arcar com o financiamento ou não atingirá a renda mínima exigida”, diz Marcelo Tapai, especialista em direito imobiliário.

Tapai recomenda refazer os cálculos do financiamento antes de ter correr o risco de ficar inadimplente. “Se for preciso desfazer o negócio, o melhor é repassar o imóvel”, diz.

“Se tiver que optar pelo distrato com a construtora, pelo contrato, o comprador terá que abrir mão de 50% do valor já pago mais uma taxa de corretagem. Para reduzir a multa, pode entrar com ação judicial”, afirma o advogado.

CONFIRA SIMULAÇÕES DE FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS

FINANCIAMENTO DE R$ 300 MIL

Com a Selic a 2% e taxa de juros do banco de 7% ao ano – Atualmente, com taxa de juros do banco de 10% ao ano

1ª parcela – R$ 2.529,57 – R$ 3.225,50

Última parcela – R$ 838,04 – R$ 839,97

Renda necessária (entrada de 30%) – R$ 8.431,90 – R$ 10.751,90

Total do financiamento – R$ 606.171,97 – R$ 731.799,70

FINANCIAMENTO DE R$ 450 MIL

Com a Selic a 2% e taxa de juros do banco de 7% ao ano – Atualmente, com taxa de juros do banco de 10% ao ano

1ª parcela – R$ 3.794,36 – R$ 4.838,36

Última parcela – R$ 1.257,06 – R$ 1.259,96

Renda necessária (entrada de 30%) – R$ 12.647,87 – R$ 16.127,87

Total do financiamento – R$ 909.257,95 – R$ 1.097.699,55

FINANCIAMENTO DE R$ 650 MIL

Com a Selic a 2% e taxa de juros do banco de 7% ao ano – Atualmente, com taxa de juros do banco de 10% ao ano

1ª parcela – R$ 5.480,75 – R$ 6.988,74

Última parcela – R$ 1.815,76 – R$ 1.819,95

Renda necessária (entrada de 30%) – R$ 18.269,17 – R$ 23.295,80

Total do financiamento – R$ 1.313.372,60 – R$ 1.585.566,02

FINANCIAMENTO DE R$ 1 MILHÃO

Com a Selic a 2% e taxa de juros do banco de 7% ao ano – Atualmente, com taxa de juros do banco de 10% ao ano

1ª parcela – R$ 8.431,92 – R$ 10.751,91

Última parcela – R$ 2.793,48 – R$ 2.799,92

Renda necessária (entrada de 30%) – R$ 28.106,40 – R$ 35.839,70

Total do financiamento – R$ 2.020.573,24 – R$ 2.439.332,34*Simulações feitas pelo vice-presidente da Anefac, Miguel Ribeiro de Oliveira, para o prazo de 30 anos (360 meses) pelo SAC (Sistema de Amortização Constante)

*Com Folhapress