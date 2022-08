Erupção de vulcão se transforma em atração turística na Islândia

A erupção de um vulcão a cerca de 25 quilômetros da capital da Islândia, Reykjavik, tornou-se uma atração turística para dezenas de pessoas que visitavam o país.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas tirando fotos e filmando o ‘show de fogo’ a apenas alguns metros de distância do ‘espetáculo’ da natureza.

Apesar da bela imagem, o Departamento de Proteção Civil da Islândia recomendou que turistas e moradores evitem o local devido à possibilidade de gases venenosos serem expelidos do vulcão.

Segundo o Escritório Meteorológico Islandês, a erupção começou após um aumento da atividade de terremotos na área, algo comum no país, que fica localizado entre as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte, que se movem em direções opostas.

*Com Reuters