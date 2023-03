Equipe amazonense de Wrestling garante vaga no Pan-Americano 2023 Sênior e Sub-17

O Wrestling amazonense está classificado para o Pan-Americano Sênior 2023, com Sabrina Gama, Kenedy Pedrosa e Bryan Oliveira, e no Pan-Americano Sub-17, com Avril Karoline e Maik Ibson. Os atletas recebem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), que busca revelar atletas olímpicos para as Olimpíadas de Paris 2024.

“Estamos trabalhando intensamente para potencializar o esporte amazonense. Junto ao governo Wilson Lima, seguimos dando suporte aos nossos atletas, potencializando o alto rendimento. Os resultados já são realidade, os nossos atletas têm sido destaque internacional e acredito que irão trazer novos títulos para o Amazonas”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Sabrina Gama, Kenedy Pedrosa e Bryan Oliveira vão competir o Pan-Americano Sênior, em maio, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Além deles, Avril Karoline e Mike Ibson garantiram vaga para competir o Pan-Americano Sub-17, no mês de junho, no México.

No estilo livre masculino, Bryan Oliveira foi campeão em 2021 e 2022, repetindo o feito em 2023, conquistando o tricampeonato e mantendo a titularidade na Seleção Brasileira. “Minhas expectativas são muito grandes, com certeza é de trazer mais uma medalha de ouro, no Pan-Americano, para o Amazonas”, disse Bryan, membro do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024.

Alunos do +Pelci na modalidade wrestling, Avril Karoline e Maik Ibson se destacaram na Copa Brasil Aline Silva, em São Paulo, e garantiram vaga no Pan-Americano Sub-17. “Estou determinada praa trazer mais uma medalha de ouro para o meu estado. Com o incentivo do governo, estou me preparando para isso e o resultado vai vir, se Deus quiser”, declarou a medalhista de ouro, de 15 anos, que participará em junho de campeonato no México.

Com informações da Faar