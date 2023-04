Enem 2023: termina hoje prazo para pedido de isenção de taxa

Nesta sexta-feira (28), acaba o prazo para pedir isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, que acontecerá no final do ano. O valor da inscrição é de R$ 85.

Quem ainda não entrou com o pedido deve acessar o site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), fazer o login para preencher os dados e entregar os documentos necessários —que comprovem renda e escolaridade—, além de preencher um formulário com informações pessoais.

Entre os estudantes aptos a fazer o pedido estão alunos cursando o último ano do ensino médio em escola pública, alunos com baixa renda familiar e aqueles inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Após o envio dos documentos e do formulário, a inscrição será encaminhada para análise. No dia 8 de maio, o Inep divulgará quais estudantes foram contemplados com a isenção da taxa. Há possibilidade de entrar com recurso entre 8 e 12 de maio. O resultado final sai no dia 19.

Os estudantes que conseguiram a isenção no Enem 2022, mas não puderam comparecer no dia de exame, devem apresentar uma justificativa de ausência com documento que comprove a falta do candidato — como atestados médicos, declarações de óbito e boletins de ocorrência.

As inscrições para o Enem devem ser realizadas no Portal do Candidato, por meio da página do governo federal. A partir do dia 5 junho, isentos ou não isentos podem realizar a inscrição, que vai até 16 de junho.

Para os não isentos, o pagamento deverá ser realizado até 19 de junho pelos meios informados pelo portal, como boleto, cartão de crédito e Pix.

Os prazos da justificativa de ausência do Enem 2022 seguem as mesmas datas do pedido de isenção.

– Pedido de isenção da taxa: até 28/04

– Resultado do pedido de isenção: 8/5

– Possibilidade de recurso do resultado do pedido de isenção: de 8 a 12/05

– Resultado final dos pedidos de isenção: 19/05

– Inscrições do Enem 2023: de 5 a 16/6

– Pagamento da taxa de inscrição: 19/6

– Aplicação do Enem: 5 e 12/11

FONTE: R7