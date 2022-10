Enem 2022: documentos digitais serão aceitos no dia do exame

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que este ano o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá uma novidade no que diz respeito a identificação dos candidatos. Segundo o Inep , além das formas tradicionais de identificação este ano também serão aceitos documentos em formato digital .

Os candidatos que poderão se apresentar no dia das provas, 13 e 20 de novembro, documentos digitais como: e-Título , CNH e RG , no entanto, eles devem ser exibidos nos aplicativos oficiais. É necessário que o estudante também apresente, no momento da prova, cédulas de identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, polícias Militar e Federal ou pelas Forças Armadas .

De acordo com o Inep, também serão aceitas identidades expedidas pelo Ministério da Justiça para estrangeiros e refugiados, dentro do previsto pela Lei n.º 9.474/1997. A Carteira de Registro Nacional Migratório também está entre a documentação válida, assim com o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório.

Documentos de identificação de ordens ou conselhos de classe que tenham validade como documento de identidade previsto em lei também poderão ser utilizados. Passaporte e Carteira Nacional de Habilitação também serão válidos, assim como Carteira de Trabalho, mas essa vale apenas para as impressas e expedidas após 27 de janeiro de 1997.

Candidatos sem um documento de identificação original com foto também poderão realizar as provas – em caso extravio, perda, roubo ou furto – no entanto, será necessário a apresentação de um boletim de ocorrência expedido há, no máximo, 90 dias da aplicação da prova.

Nesses casos, é necessário que sejam coletadas informações pessoais do candidato com o objetivo de comprovar a sua identidade.